Пресслужба Операції Об'єднаних сил заявила, що "українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Росії".

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Вчора, 20 травня, о 17:20, російсько-окупаційні війська вчергове здійснили обстріл населеного пункту Мар'їнки зі станкового протитанкового гранатомета. Вогонь вівся з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька,

– мовиться у повідомленні.

За даними пресслужби, "внаслідок вибуху 6 гранат завдано матеріальних збитків мирним мешканцям, які мешкають за адресою Донецька 19 та 21, а також по вулиці Москалевського 22".

У ЗСУ повідомили, що "21 травня цього року офіцери спостережної групи "Мар'їнка" Української сторони СЦКК здійснили фотофіксацію та верифікацію наслідків зазначеного обстрілу".

"Було виявлено пошкодження вікна в одному з будинків за адресою Донецька 19 та даху обох будинків. Також виявлено декілька вирв від вибухів гранат", – розповіли у пресслужбі ООС.

На щастя, ніхто з мирного населення не постраждав. Водночас це лише "завдяки щасливому збігу обставин".

"Слід підкреслити, що це вже другий за поточний місяць обстріл Мар'їнки. 8 травня о 19:05 окупанти випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 міліметрів по цьому населеному пункту", – мовиться у повідомленні.

Військові наголосили, що "зазначені дії збройних формувань Росії є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та мінських домовленостей".

Зверніть увагу! Загалом упродовж доби 20 травня російські бойовики 10 разів порушували режим тиші. Вони гатили з мінометів 82-го калібру, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.