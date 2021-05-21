Пресс-служба Операции Объединенных сил заявила, что "украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований России".

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Вчера, 20 мая, в 17:20, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел населенного пункта Марьинка со станкового противотанкового гранатомета. Огонь велся из населенного пункта шахта Трудовская, что на окраине Донецка,

– говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "в результате взрыва 6 гранат нанесен материальный ущерб мирным жителям, проживающим по адресу Донецкая 19 и 21, а также по улице Москалевского 22".

В ВСУ сообщили, что "21 мая этого года офицеры наблюдательной группы "Марьинка" Украинской стороны СЦКК осуществили фотофиксацию и верификацию последствий указанного обстрела".

"Было обнаружено повреждение окна в одном из домов по адресу Донецкая 19 и крыш обоих домов. Также обнаружено несколько воронок от взрывов гранат", – рассказали в пресс-службе ООС.

К счастью, никто из мирного населения не пострадал. В то же время это лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств".

"Следует подчеркнуть, что это уже второй за текущий месяц обстрел Марьинки. 8 мая в 19:05 оккупанты выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 миллиметров по этому населенному пункту", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что "указанные действия вооруженных формирований России являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и минских договоренностей".

Обратите внимание! В целом на протяжении суток 20 мая российские боевики 10 раз нарушали режим тишины. Они били из минометов 82-го калибра, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.