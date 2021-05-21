Минобороны обнародовало соответствующую информацию 21 мая с ссылкой на Главное управление разведки.

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Россия наращивает боеспособность

Российские войска продолжают наращивать боеспособность на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

С 17 мая в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов проводятся масштабные командно-штабные учения,
– заявили в Минобороны.

Контролируют проведение мероприятий офицеры штаба Южного военного округа вооруженных сил России. Особое внимание они уделяют вопросам обеспечения подготовки резерва.

Более того, боевики активизировали агитацию среди резервистов, чтобы завербовать их служить по контракту в подразделениях оккупантов.

Коротко о ситуации в Донбассе