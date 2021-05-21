Минобороны обнародовало соответствующую информацию 21 мая с ссылкой на Главное управление разведки.
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Россия наращивает боеспособность
Российские войска продолжают наращивать боеспособность на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
С 17 мая в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов проводятся масштабные командно-штабные учения,
– заявили в Минобороны.
Контролируют проведение мероприятий офицеры штаба Южного военного округа вооруженных сил России. Особое внимание они уделяют вопросам обеспечения подготовки резерва.
Более того, боевики активизировали агитацию среди резервистов, чтобы завербовать их служить по контракту в подразделениях оккупантов.
Коротко о ситуации в Донбассе
- Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины и обстреливают украинские позиции.
- Несмотря на кажущийся отвод российских войск, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия до сих пор держит 80 тысяч военных у границы Украины.
- После того ОБСЕ сообщили, что боевики вывели танки с мест хранения на Донбассе.
- 21 мая боевики второй раз с начала мая обстреляли жилые районы Марьинки.
- Известно также, что они создают новые укрепления на Донбассе и глушат беспилотники ОБСЕ.