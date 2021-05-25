Основная цель визита генсека ОБСЕ – обсудить вопросы кризиса на Востоке Украины. Также Шмид стремится усилить сотрудничество между ОБСЕ и украинской властью.
Актуально Боевики вывели танки из мест хранения на Донбассе, – ОБСЕ
С кем запланированы встречи:
- с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым,
- министром иностранных дел Дмитрием Кулебой,
- спикером Дмитрием Разумковым.
Также Шмид встретится с работниками специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, общественными активистами, представителями международных гуманитарных организаций.
Хельга Шмид занимает эту должность с декабря 2020 года
Отметим, что Хельга Шмид занимает должность генсека ОБСЕ с декабря 2020 года. Она известный немецкий дипломат с большим опытом работы в органах ЕС. Сразу после назначения Шмид глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил ее в Украину.