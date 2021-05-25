Столтенберг заявив, що Росія відтягнула від кордонів деякі свої війська. Попри це, десятки тисяч – ще залишаються в Україні та довкола неї.
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"Хоча Росія відтягнула частину військ, десятки тисяч залишаються в Україні та навколо неї, а також значна кількість зброї", – наголосив генсек НАТО.
Столтенберг: Обмеження судноплавства – схеми агресивних дій Росії
Окрім цього, за його словами, Росія продовжує обмежувати судноплавство в Чорному морі, зокрема поблизу Керченської протоки.
Це частина схеми агресивних дій, які викликають серйозні занепокоєння,
– він зазначив.
Столтенберг додав, що Альянс залишатиметься пильним, продовжуватиме посилювати стримування та оборону і підтримувати своїх партнерів.
Російські війська біля кордонів: коротко
- Інформація про те, що Росія стягує свої війська під виглядом навчань до кордонів з Україною, з'явилась у березні.
- Відповідні відео з технікою з'явились доступними в мережі.
- Наприкінці квітня Росія сказала, що відводить від кордонів війська. Проте значна їхня частина досі залишається біля кордонів.
- Міністерство оборони України повідомило, що збройні сили Росії продовжують нарощувати боєздатність на Донбасі.