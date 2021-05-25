Столтенберг заявив, що Росія відтягнула від кордонів деякі свої війська. Попри це, десятки тисяч – ще залишаються в Україні та довкола неї.

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"Хоча Росія відтягнула частину військ, десятки тисяч залишаються в Україні та навколо неї, а також значна кількість зброї", – наголосив генсек НАТО.

Столтенберг: Обмеження судноплавства – схеми агресивних дій Росії

Окрім цього, за його словами, Росія продовжує обмежувати судноплавство в Чорному морі, зокрема поблизу Керченської протоки.

Це частина схеми агресивних дій, які викликають серйозні занепокоєння,

– він зазначив.

Столтенберг додав, що Альянс залишатиметься пильним, продовжуватиме посилювати стримування та оборону і підтримувати своїх партнерів.

До речі! Раніше Столтенберг зустрівся з Еммануелем Макроном, поговоривши про Україну. Він зауважив, що агресія Росії щодо України є лише частиною тенденції її агресивних дій.

Російські війська біля кордонів: коротко