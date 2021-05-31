Адже в саміті візьмуть участь лише держави-члени Альянсу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції.

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За його словами, відповідне рішення ухвалили через те, що саміт буде короткотривалим.

Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу і ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами,

– заявив Столтенберг.

Коли саме такі зустрічі відбудуться – він не сказав. Водночас зауважив, що цього разу формат з партнерами – не передбачений.

Політика відкритих дверей в НАТО

Столтенберг відзначив, політика відкритих дверей в НАТО – це велике досягнення, завдяки якому вдалось поширити демократію і захистити права людей всієї Європи після "холодної війни".

Генсек НАТО наголосив на тому, що Альянс продовжує співпрацю з Грузією і Україною. Також він дав пораду країнам-аспірантам: "Сфокусуйтеся на реформах, на посиленні збройних сил і служб безпеки, оскільки ми вважаємо, що це найкращий спосіб для євроатлантичної інтеграції".

Нагадаємо! Саміт Організації Північноатлантичного договору відбудеться 14 червня 2021 року.

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