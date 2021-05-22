Украина выполняет все программы, – Кулеба

Необходимо, чтобы члены НАТО начали диалог о предоставлении Украине ПДЧ. Об этом глава МИД заявил в интервью.

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Обещание предоставить Украине План действий по членству было сказано в 2008 году. С тех пор для выполнения этого обещания не было сделано ровно ничего. Вообще,

– пояснил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что Украина не должна выполнять "целый ряд условий" для предоставления ПДЧ.

"Было написано дословно: "Украина и Грузия станут членами НАТО. Поручаем министрам иностранных дел стран-членов альянса продолжить диалог по вопросу предоставления этим двум странам плана действий по членству", – отметил Кулеба.

После этого появились годовые национальные программы в Украине как односторонний документ. По формату они максимально приближены к ПДЧ.

"Из года в год мы эти программы выполняем, и из года в год они становятся все сильнее и амбициознее. Но никакие условия по предоставлению ПДЧ в 2008 году не выдвигались", – подчеркнул министр.

Главное об Украине и НАТО

В 2020 году Украина получила статус партнера альянса с расширенными возможностями. В офисе Президента заявили, что следующий этап – предоставление плана действий по членству.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина может вступить в НАТО уже в ближайшие годы.

Киев ждал, что вопрос предоставления ПДЧ вынесут на саммит 14 июня. Однако этого не произошло. По мнению заместителя генсекретаря НАТО в 2012 – 2016 годах Александра Вершбоу, члены Альянса не спешат предоставлять Украине членство из-за России – боятся спровоцировать новую агрессию.

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