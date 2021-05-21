Рейчел Риццо из Центра новой американской безопасности считает, что не все союзники готовы к расширению НАТО. Она также добавила, что мнение о влиянии России на решение членов Альянса – ошибочное.

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США пришлют помощь Сектору Газа

Соединенные Штаты в координации с ООН и другими организациями направят помощь жителями Сектора Газа для содействия восстановлению региона после обстрелов. Джо Байден подчеркнул, что эти усилия будут координироваться с палестинской администрацией. Но не с боевиками ХАМАС, чтобы не позволить им восстановить арсеналы оружия.

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ЕС вводит цифровой COVID-сертификат

Страны Европейского Союза договорились уже в июне ввести цифровой COVID-сертификат, который позволит облегчить путешествия по Европе в туристический сезон. Документ может быть выдан в электронной или бумажной форме.

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