Большинство украинцев активно поддерживают вступление в НАТО и Евросоюз. В то же время 20% опрошенных готовы были бы поддержать российский Таможенный союз.

Всеукраинский социологический опрос провели в Центре анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Людей также опросили об их отношении к действующей власти, экономическому положению Украины и оккупированным территориям.

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Вступление в НАТО и Евросоюз

Среди опрошенных 48% поддержали вступление Украины в НАТО, а 28% заверили, что лучше не становиться членом этого Альянса. Вместе с тем 54% ​​украинцев считают ЕС своим приоритетным международным экономическим блоком.

Такая решительная поддержка вступления в ЕС и НАТО вселяет надежду. Украинский народ знает, что развитые демократические страны – это успешные и надежные партнеры в обеспечении мира,

– заявил региональный директор МРИ в Евразии Стивен Никс.

Поддерживают ли украинцы действующую власть

Работу Владимира Зеленского одобряют всего 38% украинцев. В июне 2019 года у него было 67% поддержки, а в 2020 году – 49%.

В то же время Верховную Раду поддерживает 14% опрошенных, а Кабинет Министров – 16%. Вместе с тем в сентябре 2020 года у них была поддержка 22% и 27% соответственно.

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Реакция украинцев на пандемию

Народ Украины бесспорно обеспокоен экономическим спадом, обусловленным пандемией COVID-19.

Власть обязана продолжить ключевые экономические реформы и борьбу с коррупцией, что очень важно для оживления украинской экономики,

– отметил Никс.

Отношение украинцев к оккупированным территориям

По мнению более 80% украинцев, временно оккупированный Крым должен быть частью Украины и управляться как особый автономный регион или иметь другой особый статус. В то же время то, что территории оккупированного Донбасса должны быть подконтрольными украинской власти, поддерживают почти 79% опрошенных.