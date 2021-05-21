К тому же, США пополнит ракетами систему обороны "Железный купол". Восстанавливать регион будут совместными усилиями с палестинской администрацией.
Накануне Байден поговорил с Нетаньяху и призвал к прекращению огня
США наполнит "Железный купол"
Байден на своем брифинге из Белого дома приветствовал старт перемирия, которое начало действовать ночью 21 мая. Он отметил, что палестинцы и израильтяне одинаково достойны того, чтобы жить безопасно и пользоваться равными свободами, процветанием и демократией.
Байден заявил, что международные миссии продолжат помогать в восстановлении сектора Газы и поддержке пострадавших. США также присоединятся к этому.
Мы продолжаем сотрудничать с ООН и другими международными сторонами с целью оказания скорой гуманитарной помощи и обеспечения международной поддержки людей в Газе и ее восстановления,
– сказал Байден.
Отмечается, что США окажут помощь в восстановлении Сектора Газы в партнерстве с Палестинской администрацией. К тому же, своими ракетами США пополнит систему противовоздушной обороны "Железный купол".
Что известно о "Железном куполе"?
Это всепогодная система противоракетной обороны. Ее разработало израильское предприятие "Рафаэль". Эта система перехватывает и уничтожает тактические неуправляемые ракеты и артснаряды, которые выпустили с расстояния от 4 до 70 километров, если они угрожают населенным пунктам.
Перемирие в Израиле: главное
- Режим прекращения огня начал действовать 21 мая с 02:00 по местному времени, совпадающему с киевским.
- Перестать обстреливать Сектор Газы единодушно одобрили члены кабинета безопасности Израиля.
- Позже появилась информация, что на это решение пристали и палестинцы.
- В правительстве Изаиля говорят, что никаких условий к перемирию не было согласовано. Палестинцы, по словам источников СМИ, согласились на режим тишины из-за того, что ослабли. Что касается Израиля, то на него повлияло международное давление.
- Сейчас израильский ЦАХАЛ подтверждает, что обстрелы с обеих сторон прекратились.