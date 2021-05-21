К тому же, США пополнит ракетами систему обороны "Железный купол". Восстанавливать регион будут совместными усилиями с палестинской администрацией.

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США наполнит "Железный купол"

Байден на своем брифинге из Белого дома приветствовал старт перемирия, которое начало действовать ночью 21 мая. Он отметил, что палестинцы и израильтяне одинаково достойны того, чтобы жить безопасно и пользоваться равными свободами, процветанием и демократией.

Байден заявил, что международные миссии продолжат помогать в восстановлении сектора Газы и поддержке пострадавших. США также присоединятся к этому.

Мы продолжаем сотрудничать с ООН и другими международными сторонами с целью оказания скорой гуманитарной помощи и обеспечения международной поддержки людей в Газе и ее восстановления,

– сказал Байден.

Отмечается, что США окажут помощь в восстановлении Сектора Газы в партнерстве с Палестинской администрацией. К тому же, своими ракетами США пополнит систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Что известно о "Железном куполе"?

Это всепогодная Это всепогодная система противоракетной обороны . Ее разработало израильское предприятие "Рафаэль". Эта система перехватывает и уничтожает тактические неуправляемые ракеты и артснаряды, которые выпустили с расстояния от 4 до 70 километров, если они угрожают населенным пунктам.

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