К тому же, США пополнит ракетами систему обороны "Железный купол". Восстанавливать регион будут совместными усилиями с палестинской администрацией.

Накануне Байден поговорил с Нетаньяху и призвал к прекращению огня

США наполнит "Железный купол"

Байден на своем брифинге из Белого дома приветствовал старт перемирия, которое начало действовать ночью 21 мая. Он отметил, что палестинцы и израильтяне одинаково достойны того, чтобы жить безопасно и пользоваться равными свободами, процветанием и демократией.

Байден заявил, что международные миссии продолжат помогать в восстановлении сектора Газы и поддержке пострадавших. США также присоединятся к этому.

Мы продолжаем сотрудничать с ООН и другими международными сторонами с целью оказания скорой гуманитарной помощи и обеспечения международной поддержки людей в Газе и ее восстановления,
 –  сказал Байден.

Отмечается, что США окажут помощь в восстановлении Сектора Газы в партнерстве с Палестинской администрацией. К тому же, своими ракетами США пополнит систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Что известно о "Железном куполе"?


Это всепогодная система противоракетной обороны. Ее разработало израильское предприятие "Рафаэль". Эта система перехватывает и уничтожает тактические неуправляемые ракеты и артснаряды, которые выпустили с расстояния от 4 до 70 километров, если они угрожают населенным пунктам.

Перемирие в Израиле: главное

  • Режим прекращения огня начал действовать 21 мая с 02:00 по местному времени, совпадающему с киевским.
  • Перестать обстреливать Сектор Газы единодушно одобрили члены кабинета безопасности Израиля.
  • Позже появилась информация, что на это решение пристали и палестинцы.
  • В правительстве Изаиля говорят, что никаких условий к перемирию не было согласовано. Палестинцы, по словам источников СМИ, согласились на режим тишины из-за того, что ослабли. Что касается Израиля, то на него повлияло международное давление.
  • Сейчас израильский ЦАХАЛ подтверждает, что обстрелы с обеих сторон прекратились.