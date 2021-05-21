Вскоре могут быть сняты ограничения касательно гражданской жизни. Впрочем, перемирие висело на волоске: за несколько часов до его старта между ХАМАС и Израилем произошли взаимные обстрелы.

Напомним Израиль и ХАМАС заявили о готовности прекратить обстрелы в Секторе Газы

Режим тишины в Израиле начал действовать

Приняли решение о прекращении огня силовики из Кабинета безопасности Израиля. На вечернем заседании они единогласно решили остановить обстрелы. Даже если это будет односторонняя мера.

Впрочем, позже оказалось, что к деэскалации готовы и палестинцы. Речь шла о том, что они выдвинули 2 условия для перемирия:

невыселение палестинцев из Шейх-Джарры;

уступки Израилю относительно Храмовой горы.

Источники СМИ сообщают, что сейчас перемирие не имеет никаких условий, то есть констатируют, что Израиль пока не согласился на эти условия. Как отмечают в Израиле, к такому шагу боевики прибегают из-за того, что значительно ослабли. Во-первых, у них заканчиваются боеприпасы, а во-вторых – боевые потери тактического командования.

Обмен ракетными обстрелами

За несколько часов до того, как должен был стартовать режим тишины, Израиль нанес мощный авиаудар в Секторе Газы. На то ХАМАС пригрозил, что в случае невыполнения договоренности о мире, "нанесет удары от Эйлата до Хайфы".

Мощные обстрелы около 23:00 попали на камеры наблюдения.

Ограничения касательно повседневной жизни снимают

Пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Хидай Зилберман заявляет, что в ближайшие часы командование внутренних фронтов отменит некоторые ограничения в отношении повседневной жизни. Они действовали на юге и в центральной части Израиля с момента начала боевых действий – 10 мая.

Однако наземные войска армии и другие подкрепления, размещенные на границе Сектора Газы, в основном останутся на месте.

Обратите внимание! С начала эскалации – 10 мая – между Израилем и ХАМАС было выпущено более 4 тысяч ракет. Как сообщают палестинцы, за этот период погибли по меньшей мере 227 человек. По подсчетам Сектора Газы, с израильской стороны конфликта убиты 12 человек.