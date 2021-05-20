Члены Кабинета безопасности проголосовали за прекращение огня. Перемирие должно начаться 21 мая с 02:00 по местному времени (оно совпадает с киевским – 24 канал).

Узнайте Почему эвакуацию украинцев из Сектора Газа до сих пор задерживают

Израиль готовится прекратить обстрелы

Заседание Кабинета безопасности началось вечером 20 мая. Предшествовало ему сообщение о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросит одобрения на то, чтобы прекратить огонь в сторону Сектора Газа.

Как отмечают СМИ, силовики из Кабинета безопасности единогласно поддержали решение о прекращении огня. Чиновники в Иерусалиме сделали вывод, что продолжение обстрела может привести к резкой международной критике и осуждению Израиля в Совете Безопасности ООН.

ХАМАС также поддерживает решение о деэскалации

Сначала, по словам Нетаньяху, Израиль был готов к одностороннему прекращению огня. Однако источники ХАМАСа сообщили, что палестинская группа также уже согласилась на прекращение огня.

Дополняем новость ...