Новый виток конфликта между Израилем и Сектором Газа начался в Иерусалиме. Сначала из-за попытки выселения арабского населения из района Шейх Джаррах вспыхнули столкновения в Старом городе, возле Храмовой горы и мечети Аль-Акса – третьей святыни для мусульман.

Позже спецслужбы Израиля атаковали сам храм во время молитв и священного месяца Рамадан. Теперь в небе – сотни ракет, а в воздухе – запах войны.

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Хаос, обстрелы и паника

Ночь с 11 на 12 мая была очень насыщенной. Около трех часов снова сотни ракет полетели в сторону Израиля, причем ХАМАС использовал даже системы залпового огня "Аль-Кудс-3" и BM-21 ("Катюша"). Отец и дочь 16-ти лет погибли в городе Лод, еще одна женщина – в Ришон-Ле-Ционе.

В общем за два дня было выпущено более 1050 ракет, 850 из них достигли Израиля, но большинство была сбита "Железным Куполом".

Есть погибшие и раненые в нескольких городах. Скорее всего, это было сделано как месть за уничтожение высоких зданий в Секторе Газа. А утром ХАМАС использовал управляемые противотанковые ракеты, что привело к гибели еще одного человека и ранению нескольких других, причем серьезно.

Армия обороны Израиля поразила более 500 целей в Газе – рекорд с 2014 года. В ночном обращении глава правительства Нетаньяху, глава штаба армии Кохави и министр обороны Ганц заявили, что войско останавливаться не собирается и операция будет долгой. Работа не дома в центре и на юге страны разрешена, только если здание имеет бомбоубежище.

Была и другая проблема: города со смешанным, еврейско-арабским населением. Такие как Лод, Рамле, Хайфа, Акко, Яффо, Беер-Шева и другие.

Внутренняя проблема На улицах развернулось противостояние между евреями, полицией и арабами. Мэр Лода признал, что "контроль над городом потерян" и в обращении на ТВ просил ввести чрезвычайное положение и отправить армию для наведения порядка. Он назвал ситуацию чуть ли не гражданской войной, еврейское население частично эвакуировали из-за угрозы погромов.

Эти просьбы уже ночью были удовлетворены, но волна насилия уже неслась дальше, сжигая кафе, школы, гостиницы и даже синагоги. Все силы пограничной полиции МАГАВ были мобилизованы для подавления этих беспорядков.

Что произошло в Иерусалиме

События накатывались друг на друга неделями как и стычки и провокационные марши. Противостояние между ультраправыми израильтянами, палестинскими жителями Старого города и силовиками было почти неизбежным.

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Это лишь эпизод в битве за полное владение городом, которая ведется уже десятки лет. Но особенно горячей фаза становится сейчас, когда Израиль продолжает политику возведения поселений на землях, которые международное право считает оккупированными. Палестина считает такие действия "этническими чистками". Израиль получил эти районы по мирному соглашению 1967 года, вместе с Голанскими высотами.

Организация под названием Нахалат Шимон апеллирует к закону 1970 года, чтобы доказать: до 1948 года здесь были еврейские семьи. Поэтому нынешних палестинцев надо выселить, а их имущество передать евреям.

Впрочем, фактически, Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан – древняя палестинская земля, но Израиль (которым уже 10 лет руководит правое правительство) это не признает. В отличие от большинства мира. И не выдает разрешения на строительство домов для палестинцев. Они рассматривают восточную часть города как столицу будущего государства (хотя такие перспективы пока все более туманны).

Столкновения в Иерусалиме / Фото France 24

Из-за этого вариантов у них немного: либо уезжать из города, либо строить нелегально и рисковать сносом или выселением (как и должно было произойти в районе Шейх Джаррах, но было отложено решением Верховного суда – 24). На День Иерусалима планировалось традиционное шествие с флагами и факелами, в том числе через мусульманские районы. Оно проводится как раз в память событий 1967 года и посвящено празднованию "захвата всего города".

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Но в последние минуты топ-руководители армии и полиции изменили маршрут. Впрочем, было уже поздно: котел достиг точки кипения на Храмовой горе – священном месте для христиан, иудеев и мусульман Иерусалима.



Карта Храмовой Горы в Иерусалиме с мечетью Аль-Аксы и Куполом Скалы / Карта Britannica

Нападение израильской полиции на мечеть Аль-Акса оставило после себя разрушенную святыню и десятки раненых с обеих сторон. Полиция использовала резиновые пули, звуковые и электрошоковые гранаты.

А попытка выселить палестинцев из стратегических частей города просто стала катализатором драки, как пишет NYT. Правда, другая сторона тоже готовилась к битве, сложив возле входа много камней. Некоторые говорят, что такие действия – начало религиозной войны.

Храмовая Гора Религиозный комплекс, построенный в начале VIII века, в который также входит Купол Скалы – общеизвестный златоверхий символ Иерусалима. Здесь перед вознесением на небо молился Пророк Мухамад. По религии евреев, на этом месте были Первый (Соломонов) и Второй Храмы, оба – уничтожены Вавилоном и Римом. Формально, хранителями святого места являются монархи Иордании, которые дают деньги в фонд, известный как Вакф.

Иудеи и христиане могут посещать Аль-Аксу, но не молиться там. Евреи делают это чуть ниже, возле Стены Плача. Это остатки подпорной стены, которая когда-то окружала Храмовую Гору. Периодически вспыхивает насилие, когда две другие конфессии пытаются нарушить этот статус-кво. Эскалация фактически вышла из-под контроля, приведя к началу локальных боевых действий. Ответом стал довольно редкий – первый за 7 лет, со времен операции "Нерушимая Скала" – ракетный обстрел Иерусалима (для этого нужны довольно серьезные ракеты – 24). Ракетный дождь до сих пор сыплется на южные города, такие как Ашдод и Ашкелон (здесь уже есть двое погибших). Другое средство нападения – зажигательные баллоны, которые могут поджечь траву на границе. Боевое крыло Хамаса уже пообещало "превратить Ашкелон в ад". Актуально Израиль стремится стать миротворцем в регионе: зачем Иерусалиму мир с ОАЭ Соединенные Штаты подверглись внутренней критике за нежелание осуждать жестокость с израильской стороны. Почти все арабские страны осудили попытку выселения и нападение на Аль-Аксу. Тунис, Турция и Катар подняли этот вопрос в международных организациях и добились ночного срочного заседания Совбеза ООН. "Стражи Стены" vs "Меч Иерусалима" Израиль начал новую операцию "Защитники Стен" (аллюзия на древние стены Иерусалима). Были мобилизованы 5000 резервистов, ЦАХАЛ подтягивает другие резервы и вооружение. Дивизии возле Газы усилят пехотными и бронетанковыми войсками, по словам главы штаба Авива Кохави. Сейчас операция продолжается, четкого времени завершения нет., вероятно разве что ее расширение "Мы продолжим действовать решительно, чтобы вернуть безопасность южанам. Все командиры должны подготовиться к расширению кампании без ограничения во времени", – сказал Кохави. Также он отложил проведение крупных учений армии под названием "Огненные Колесницы". Первые удары были успешными – удалось уничтожить места запуска ракет и один тонель вглубь страны, а также убить двоих командиров "Исламского джихада". Переходы Эрез и Керем Шалом – ключевые ворота в Газу для гуманитарных грузов – были закрыты. В общем, под огнем оказались 130 целей, что привело к 24 смертям (включая 9 детей).



Армия обороны Израиля начала новую операцию против Газы / Коллаж Армия Израиля

"Мы бьемся на нескольких фронтах: Иерусалим, Газа и в других местах страны. В День Иерусалима террористы пересекли красную линию, атаковав ракетами окрестности Иерусалима", – сказал глава правительства Биньямин Нетаньяху.

Бывший израильский генерал Гиора Эйланд сказал NYT, что "мы не были осторожны" в сердце палестинских кварталов. "Во время священного месяца Рамадан они дали Дейфу (глава военного крыла ХАМАСА, "Бригад Аль-Кудса" – 24) делать то, что они делают", – добавил он.

ХАМАС изобрел новую формулу, новое уравнение. По нему, они будут сдерживать Израиль от действий в Иерусалиме, которые могут трактоваться как провокации. И если Израиль не останавливается, они будут стрелять,

– сказал NYT Михаэль Герцог, научный сотрудник вашингтонского Института ближневосточной политики.

ХАМАС выдвинул Иерусалиму несколько ультиматумов, требуя уйти из Шейх Джарраха и других арабских районов столицы. Поскольку все они были проигнорированы, ракетные обстрелы усилились, и была начата операция "Меч Иерусалима".

Кроме уже описанного противостояния, внутренняя борьба в Палестине тоже доливает масла в огонь. Выборы президента и парламента были сначала назначены, затем отменены, потому что Махмуд Аббас, президент Администрации, понял, что не выиграет их. А ХАМАС открыто бросает ему вызов. Это мог быть первый плебисцит на территориях с 2006 года.



Обстрелы анклава со стороны Израиля продолжаются в ответ на ракеты / Фото Mina News

Жестокое противостояние уже привело к нескольким крупным конфликтам, включая два восстания-Интифада. Теперь, ХАМАС использует тактику "ракетного дождя", чтобы сделать защитную систему "Железный Купол" менее эффективной из-за чрезмерной загруженности. Чтобы этого достичь, одновременно запускаются десятки неуправляемых ракет из нескольких локаций. Расчет простой: какая-то одна точно попадет либо в дом, либо в машину.

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Как это произошло, например, на юге страны, передает Jerusalem Post. От ракет пострадали восемь зданий в Ашкелоне, была разрушена школа. Ни одна из двух сторон пока не заинтересована в остановке эскалации.

Каир, который часто выступает местным медиатором, сказал остановиться, прежде чем стычки достигнут "точки невозврата". Впрочем, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе отверг это, пока "Израиль не остановит агрессию и терроризм в Иерусалиме и в мечети Аль-Акса".

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ХАМАС и "палестинский Исламский Джихад" имеют сотни ракет радиусом 70 – 80 км, чего достаточно, чтобы достать до Тель-Авива, аэропорта "Бен-Гурион".

Что касается более "дальнобойной артиллерии", то ее составляют ракеты R-160, M-302D, M-302b и A-120 с радиусом до 120 км. Некоторые существуют с 2014 года, но новые разработки были представлены в 2019. Таких гораздо меньше – десятки. "Джихад" имеет несколько ракет Buraq-100, которые тоже летают больше, чем на 100 км. Поэтому новости об обстреле отдаленных мест всегда вызывают резонанс – так террористы повышают градус противостояния.

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Последние несколько лет, они создают свои версии ракет на основе китайских, сирийских и иранских прототипов. Например, Fajr-5, M-75 и Khaibar-1. Для обстрелов побережья и центра могут использовать Fajr-3 и Sejjili-55 – они долетят до Ришона, Реховота и Бейт-Шемеша. По оценкам Израиля, основной ракетный арсенал Газы – 5-6 тысяч ракет.

Привычные нам версии "Града" могут долететь до Азота, Ашкелона и Бейер-Шевы на юге. Для устрашения израильских поселений возле границы с Газой существуют самодельные ракеты "Кассам" с радиусом до 10 км. Также против них могут использовать мортиры, которых сотни. Армия ХАМАС составляет до 40 тысяч человек и еще 9 тысяч – бойцы Джихада – иранских прокси-сил в анклаве.