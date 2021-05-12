ХАМАС возобновил массовые обстрелы Израиля: число жертв возросло
Боевики исламистской группировки ХАМАС утром 12 мая возобновили ракетные обстрелы Израиля. Из-за этого число жертв возросло до 5 человек.
Источник:The Time of Israel
Возобновление массовых обстрелов
Ракеты из Сектора Газа выпустили на южную и центральную части Израиля. Из-за этого сотни тысяч людей от Тель-Авива до Беэр-Шевы бежали в бомбоубежища.
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В результате возобновления обстрелов погибли 52-летний отец и 16-летняя дочь возле города Лод. Ракета попала в дом и автомобиль. Известно, что в машине также находилась мать – она получила тяжелые ранения.
По словам мэра Лода Яира Ревиво, погибшие были членами арабской общины. Так, число жертв с 11 мая возросло до 5 человек.
Ракета попала в автомобиль: видео
Еще одна ракета попала в дом в городе Ехуд, что к северу от аэропорта Бен-Гурион. Спасатели заявили, что семью, которая жила в доме, спасло их бомбоубежище. На снимках с места событий видно, что дом полностью разрушен.
Ракета полностью разрушила дом / Фото The Time of Israel
В Лоде объявили чрезвычайную ситуацию
По данным BBC, ситуация в Лоде – критическая. Мятежники поджигают автомобили и синагоги. Из-за этого израильские власти объявили в городе чрезвычайную ситуацию. Там, в результате столкновений, 12 человек получили ранения.
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