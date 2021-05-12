Боевики исламистской группировки ХАМАС утром 12 мая возобновили ракетные обстрелы Израиля. Из-за этого число жертв возросло до 5 человек.

Возобновление массовых обстрелов

Ракеты из Сектора Газа выпустили на южную и центральную части Израиля. Из-за этого сотни тысяч людей от Тель-Авива до Беэр-Шевы бежали в бомбоубежища.

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В результате возобновления обстрелов погибли 52-летний отец и 16-летняя дочь возле города Лод. Ракета попала в дом и автомобиль. Известно, что в машине также находилась мать – она получила тяжелые ранения.

По словам мэра Лода Яира Ревиво, погибшие были членами арабской общины. Так, число жертв с 11 мая возросло до 5 человек.

Ракета попала в автомобиль: видео

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

Еще одна ракета попала в дом в городе Ехуд, что к северу от аэропорта Бен-Гурион. Спасатели заявили, что семью, которая жила в доме, спасло их бомбоубежище. На снимках с места событий видно, что дом полностью разрушен.



Ракета полностью разрушила дом / Фото The Time of Israel

В Лоде объявили чрезвычайную ситуацию

По данным BBC, ситуация в Лоде – критическая. Мятежники поджигают автомобили и синагоги. Из-за этого израильские власти объявили в городе чрезвычайную ситуацию. Там, в результате столкновений, 12 человек получили ранения.

Обратите внимание! С 10 мая из Сектора Газа выпустили более 1050 ракет и минометных снарядов. Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватывает от 85 до 90% ракет. В ответ Израиль нанес удар по 500 объектам ХАМАС. По словам представителя вооруженных сил Израиля Хидая Зилбермана, мощности боевиков уже исчерпываются.