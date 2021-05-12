Бойовики ісламістського угрупування ХАМАС зранку 12 травня поновили ракетні обстріли Ізраїлю. Через це кількість жертв зросла до 5 осіб.

Поновлення масових обстрілів

Ракети зі Сектора Гази випустили на південну та центральну частини Ізраїля. Через це сотні тисяч людей від Тель-Авіва до Беер-Шеви втекли до бомбосховищ.

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Внаслідок поновлення обстрілів загинули 52-річний батько та 16-річна донька біля міста Лод. Ракета влучила у будинок та автомобіль. Відомо, що в автівці також перебувала мати – вона отримала важкі поранення.

За словами мера Лода Яїра Ревіво, загиблі були членами арабської громади. Так, кількість жертв з 11 травня зросла до 5 осіб.

Ракета влучила в автомобіль: відео

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

Ще одна ракета потрапила в будинок у місті Єхуд, що на північ від аеропорту Бен-Гуріон. Рятувальники заявили, що сім'ю, яка мешкала в будинку, врятувало їхнє бомбосховище. На знімках з місця подій видно, що будинок повністю зруйнований.



Ракета повністю зруйнувала будинок / Фото The Time of Israel

У Лоді оголосили надзвичайну ситуацію

За даними BBC, ситуація у Лоді – критична. Бунтівники запалюють автомобілі та синагоги. Через це ізраїльська влада оголосила в місті надзвичайну ситуацію. Там, внаслідок сутичок, 12 людей отримали поранення.

Зверніть увагу! З 10 травня із Сектору Гази випустили понад 1050 ракет і мінометних снарядів. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" перехоплює від 85 до 90% ракет. У відповідь Ізраїль завдав удару по 500 об'єктам ХАМАС. За словами речника збройних сил Ізраїлю Хідая Зілбермана, потужності бойовиків вже вичерпуються.