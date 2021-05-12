ХАМАС поновив масові обстріли Ізраїлю: кількість жертв зросла
Бойовики ісламістського угрупування ХАМАС зранку 12 травня поновили ракетні обстріли Ізраїлю. Через це кількість жертв зросла до 5 осіб.
Джерело:The Time of Israel
Поновлення масових обстрілів
Ракети зі Сектора Гази випустили на південну та центральну частини Ізраїля. Через це сотні тисяч людей від Тель-Авіва до Беер-Шеви втекли до бомбосховищ.
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Внаслідок поновлення обстрілів загинули 52-річний батько та 16-річна донька біля міста Лод. Ракета влучила у будинок та автомобіль. Відомо, що в автівці також перебувала мати – вона отримала важкі поранення.
За словами мера Лода Яїра Ревіво, загиблі були членами арабської громади. Так, кількість жертв з 11 травня зросла до 5 осіб.
Ракета влучила в автомобіль: відео
Ще одна ракета потрапила в будинок у місті Єхуд, що на північ від аеропорту Бен-Гуріон. Рятувальники заявили, що сім'ю, яка мешкала в будинку, врятувало їхнє бомбосховище. На знімках з місця подій видно, що будинок повністю зруйнований.
Ракета повністю зруйнувала будинок / Фото The Time of Israel
У Лоді оголосили надзвичайну ситуацію
За даними BBC, ситуація у Лоді – критична. Бунтівники запалюють автомобілі та синагоги. Через це ізраїльська влада оголосила в місті надзвичайну ситуацію. Там, внаслідок сутичок, 12 людей отримали поранення.
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