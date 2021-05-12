У місті Газа 12 травня ВПС Ізраїлю ліквідували двох керівників військової розвідки ХАМАС. Авіаудари ізраїльські військові нанесли у відповідь на атаку бойовиків в центральній частині Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що напередодні цього атакувала висотну будівлю ХАМАС, в якому, крім іншого, розташовувалися штаби цієї організації.

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За даними ізраїльських військових, у цій будівлі були штаб-квартира розвідки ХАМАС, штаб-квартира з планування дій на Західному березі, Інформаційний відділ.

Відтак внаслідок авіаудару померли:

глава відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасан Каугі ,

, його заступник Уаіль Іса (рідний брат глави контррозвідки ХАМАС Маруана Іси).

Момент авіаудару по будівлі ХАМАС: дивіться відео

צפו בתיעוד מתקיפות צה"ל ברצועה במהלך הלילה >>> pic.twitter.com/M6rmdTB3By — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2021

Цікаво! ХАМАС – це палестинський ісламський рух, яке утримує владу в Секторі Гази. Низка держав, серед яких Ізраїль, США та Євросоюз, офіційно вважають його терористичною організацією.

Перед атакою ЦАХАЛ (Армія Ізраїлю – 24 канал) попередив мирних жителів, що збули в будівлі, і дав їм достатньо часу для евакуації з будівлі,

– сказано в офіційному повідомленні.

Зауважимо, що авіаудар Ізраїлю став відповіддю на цинічні обстріли бойовиків із Сектору Гази.

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