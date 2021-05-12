Військові Ізраїлю знищили керівників розвідки бойовиків ХАМАС: відео моменту авіаудару
У місті Газа 12 травня ВПС Ізраїлю ліквідували двох керівників військової розвідки ХАМАС. Авіаудари ізраїльські військові нанесли у відповідь на атаку бойовиків в центральній частині Ізраїлю.
Джерело:Армія оборони Ізраїлю
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що напередодні цього атакувала висотну будівлю ХАМАС, в якому, крім іншого, розташовувалися штаби цієї організації.
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За даними ізраїльських військових, у цій будівлі були штаб-квартира розвідки ХАМАС, штаб-квартира з планування дій на Західному березі, Інформаційний відділ.
Відтак внаслідок авіаудару померли:
- глава відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасан Каугі,
- його заступник Уаіль Іса (рідний брат глави контррозвідки ХАМАС Маруана Іси).
Момент авіаудару по будівлі ХАМАС: дивіться відео
Перед атакою ЦАХАЛ (Армія Ізраїлю – 24 канал) попередив мирних жителів, що збули в будівлі, і дав їм достатньо часу для евакуації з будівлі,
– сказано в офіційному повідомленні.
Зауважимо, що авіаудар Ізраїлю став відповіддю на цинічні обстріли бойовиків із Сектору Гази.
Обстріли Ізраїлю: останні новини
- ХАМАС відновив обстріли території Ізраїлю ракетами. У ніч на 11 травня з Сектора Гази по Ізраїлю випустили вже понад 200 ракет. У відповідь Ізраїль теж відкрив вогонь.
- Сталося це після кількаденних масових заворушень в Ізраїлі. Вони були спровоковані виселенням кількох палестинських сімей у Східному Єрусалимі.
- Влада Ізраїлю повідомляє про щонайменше вісьмох загиблих внаслідок обстрілу передмістя Тель-Авіва. Крім того, обстрілам піддався місцевий аеропорт.
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