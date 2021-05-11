У столиці Ізраїлю 11 травня спрацювали сирени повітряної тривоги. Представники руху ХАМАС заявили, що випустили у сторону Тель-Авіва 130 ракет. Ізраїль у відповідь атакує Палестину.

Представники руху ХАМАС ввечері 11 травня випустили ракети у сторону Ізраїля. Раніше Нетаньяху підтвердив, що Ізраїль посилить удари по Сектору Газа ХАМАС атакує столицю Ізраїлю Палестинський рух заявив, що випустив по Тель-Авіві 130 ракет. У місті спрацювали сирени повітряної тривоги. У відповідь система "Залізний купол" знищує запущені ракети. Крім того, Ізраїль завдає удару по Палестині. ХАМАС запустив ракети до Тель-Авіва: дивіться відео У Тель-Авіві знешкоджують запущені ХАМАС ракети: дивіться відео Ізраїль у відповідь атакує території Палестини: дивіться відео Про що раніше попереджа ХАМАС Раніше представники бойового крила палестинського руху ХАМАС попередили владу Ізраїлю про готовність завдати ракетного удару по Тель-Авіву.

по Тель-Авіву. Там зазначили, що вдадуться до такого кроку, якщо не припиняться авіаційні атаки Сектора Газа . В організації звинуватили ізраїльських військових у загибелі мирних жителів, зокрема дітей.

. В організації звинуватили ізраїльських військових у загибелі мирних жителів, зокрема дітей. Ця заява з'явилася після того, як кілька високопоставлених військових командирів ХАМАС загинул и внаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по сектору Газа.

и внаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по сектору Газа. За непідтвердженими даними, до вечора 11 травня вбили щонайменше 4 високопоставлених членів ХАМАС. Зверніть увагу! Ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася 10 травня. Відтоді ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін". Відомо про 20 загиблих, серед яких 9 дітей. МЗС України засудило ескалацію та закликав припинити ракетні удари по Ізраїлю із Сектору Гази.