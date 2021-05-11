Україна засудила загострення ситуації у Східному Єрусалимі, Секторі Гази та Західному березі. У МЗС закликали негайно припинити ракетні обстріли.

Пресслужба Міністерства закордонних справ наголосила, що загострення події вже призвело до жертв. Насильство потрібно негайно зупинити.

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Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Гази та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися. Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, закликаємо усі сторони утриматися від ескалації насильства,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! У ніч з 10 на 11 травня по Ізраїлю випустили понад 200 ракет.

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