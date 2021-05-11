"Ракетные обстрелы должны прекратиться, – Украина отреагировала на обострение в Израиле
Украина осудила обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу. В МИД призвали немедленно прекратить ракетные обстрелы.
Источник:МИД Украины
Пресс-служба Министерства иностранных дел подчеркнула, что обострение происшествия уже привело к жертвам. Насилие нужно немедленно остановить.
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Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия,
– говорится в сообщении.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: главное
- Массовые столкновения между израильтянами и палестинцами вспыхнули в последний день Рамадана. Тогда пострадали более 200 человек.
- Местные СМИ сообщили, что причиной конфликта стало выселение арабских семей из района Шейх Джарра.
- Армия обороны Израиля 9 мая провела "Огненные колесницы" – крупнейшие военные учения в своей истории.
- Уже на следующий день (10 мая) Палестина обстреляла Израиль ракетами. В ответ он тоже открыл огонь.
- Жертвами конфликта стали по меньшей мере 20 человек.
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