Украина осудила обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу. В МИД призвали немедленно прекратить ракетные обстрелы.

Пресс-служба Министерства иностранных дел подчеркнула, что обострение происшествия уже привело к жертвам. Насилие нужно немедленно остановить.

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Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В ночь с 10 на 11 мая по Израилю выпустили более 200 ракет.

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