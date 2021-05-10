Палестина обстреляла Израиль ракетами – тот стрелял в ответ, есть погибшие
Боевики радикального движения ХАМАС – основного противника Израиля на Ближнем Востоке – запустили ракеты в сторону южной части страны. В ответ израильские танки нанесли удар по объектам боевиков в Секторе Газа.
Источник:The times of Israel
Как сообщают СМИ, в Секторе Газа погибли 9 человек, среди них трое детей. Среди погибших – один из боевиков-офицеров ХАМАСа.
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ХАМАС выпустил 7 ракет
Противотанковая ракета была запущена из Сектора Газа в сторону израильской территории. Согласно информации в палестинских источниках, была запущена ракета "Корнет". Пресс-служба Армии обороны Израиля отметила, что обстреляли гражданский автомобиль на границе с сектором. Водитель машины получил легкое ранение. Он доставлен в больницу.
В ответ Израиль запустил свои ракеты. Как сообщает Министерство здравоохранения в Секторе Газа, в целом погибли 9 человек, один из них – высокопоставленный чиновник боевиков.
Силы обороны Израиля заявляют, что нынешнее обострение, вероятно, продлится по меньшей мере несколько дней. Там объявили, что начинают наносить авиаудары по объектам ХАМАС в Секторе Газа.
Напряжение в День Израиля
В Иерусалиме в ходе столкновений на Храмовой горе в течение 10 мая получили ранения 305 участников. Семь из них – в тяжелом состоянии. Напомним, что власти Израиля и ранее предупреждали, что 10 мая – в День Иерусалима возможно обострение столкновений. Предшествовала этому неделя беспорядков возле Шхемских ворот, в районе квартала Шейх-Джаррах и на Храмовой горе.
Поводом для конфликта стало решение окружного суда о выселении 8 арабских семей из их домов.
Что это за праздник – День Израиля?В Израиле 10 мая отмечается День Иерусалима. В 1967 году в этот день восточная часть города перешла под контроль Израиля после Шестидневной войны.
По традиции, в этот день в израильской столице проводится "Марш с флагами" ("Рикуд дгалим"), в котором принимают участие тысячи евреев, в основном, представителей религиозного сионизма.
Данные из newsru.co.il
Конфликтная ситуация в Израиле: кратко
- 7 апреля в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами. Эпицентрами беспорядков стала Храмовая гора и район Шейх-Джаррах.
- По данным палестинского информационного агентства Wafa, основные столкновения 8 мая вечером и в ночь на 9 мая происходили в мечети Аль-Акса.
- Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.
- Тем временем, на фоне обострения, Армия обороны Израиля устроила крупнейшие военные учения в своей истории.
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