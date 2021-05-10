Боевики радикального движения ХАМАС – основного противника Израиля на Ближнем Востоке – запустили ракеты в сторону южной части страны. В ответ израильские танки нанесли удар по объектам боевиков в Секторе Газа.

Как сообщают СМИ, в Секторе Газа погибли 9 человек, среди них трое детей. Среди погибших – один из боевиков-офицеров ХАМАСа.

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ХАМАС выпустил 7 ракет

Противотанковая ракета была запущена из Сектора Газа в сторону израильской территории. Согласно информации в палестинских источниках, была запущена ракета "Корнет". Пресс-служба Армии обороны Израиля отметила, что обстреляли гражданский автомобиль на границе с сектором. Водитель машины получил легкое ранение. Он доставлен в больницу.

В ответ Израиль запустил свои ракеты. Как сообщает Министерство здравоохранения в Секторе Газа, в целом погибли 9 человек, один из них – высокопоставленный чиновник боевиков.

9 Palestinians, including 3 children, have been killed in an Israeli strike on Beit Hanoun in northern Gaza. #SaveSheikhJarrah #GazaUnderAttack#FreePalestine#SavePalestine pic.twitter.com/9aFe3F0z9F — PTV UK (@Presstvuk) May 10, 2021

Силы обороны Израиля заявляют, что нынешнее обострение, вероятно, продлится по меньшей мере несколько дней. Там объявили, что начинают наносить авиаудары по объектам ХАМАС в Секторе Газа.

Справка. Сектор Газа – это территория на берегу Средиземного моря, которую ООН выделила для арабского государства Палестины. С 1948 по 1967 год она была оккупирована Египтом, а после Шестидневной войны с 1967 по 2005 год – Израилем. Сейчас Сектором Газы руководит исламистская группировка ХАМАС.

Напряжение в День Израиля

В Иерусалиме в ходе столкновений на Храмовой горе в течение 10 мая получили ранения 305 участников. Семь из них – в тяжелом состоянии. Напомним, что власти Израиля и ранее предупреждали, что 10 мая – в День Иерусалима возможно обострение столкновений. Предшествовала этому неделя беспорядков возле Шхемских ворот, в районе квартала Шейх-Джаррах и на Храмовой горе.

Поводом для конфликта стало решение окружного суда о выселении 8 арабских семей из их домов.

Что это за праздник – День Израиля? В Израиле 10 мая отмечается День Иерусалима. В 1967 году в этот день восточная часть города перешла под контроль Израиля после Шестидневной войны.



По традиции, в этот день в израильской столице проводится "Марш с флагами" ("Рикуд дгалим"), в котором принимают участие тысячи евреев, в основном, представителей религиозного сионизма.



Данные из В Израиле 10 мая отмечается День Иерусалима. В 1967 году в этот день восточная часть города перешла под контроль Израиля после Шестидневной войны.По традиции, в этот день в израильской столице проводится "Марш с флагами" ("Рикуд дгалим"), в котором принимают участие тысячи евреев, в основном, представителей религиозного сионизма.Данные из newsru.co.il

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