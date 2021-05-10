Армия обороны Израиля 9 мая устроила крупнейшие военные учения в своей истории. Они называются "Огненные колесницы" и были запланированы именно на эти даты.

В ходе учений израильские военные отработают всевозможные сценарии боевых действий и ЧС во всех регионах.

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План учений

Военные будут имитировать "месяц войны" впервые с момента основания израильской армии, чтобы повысить боевую готовность. В учениях будут участвовать:

регулярные и резервные силы ЦАХАЛа,

министерство обороны,

национальное управление по чрезвычайным ситуациям,

министерство иностранных дел и другие органы безопасности.

Планируется, что военные будут отрабатывать действия в случае чрезвычайных ситуаций, такие как оказание помощи гражданским, борьба с огнем и другие маневры в населенных пунктах.

Напряженная ситуация в Израиле