В Израиле стартовали крупнейшие в истории военные учения, несмотря на масштабные беспорядки
Армия обороны Израиля 9 мая устроила крупнейшие военные учения в своей истории. Они называются "Огненные колесницы" и были запланированы именно на эти даты.
Источник:i24news
В ходе учений израильские военные отработают всевозможные сценарии боевых действий и ЧС во всех регионах.
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План учений
Военные будут имитировать "месяц войны" впервые с момента основания израильской армии, чтобы повысить боевую готовность. В учениях будут участвовать:
- регулярные и резервные силы ЦАХАЛа,
- министерство обороны,
- национальное управление по чрезвычайным ситуациям,
- министерство иностранных дел и другие органы безопасности.
Планируется, что военные будут отрабатывать действия в случае чрезвычайных ситуаций, такие как оказание помощи гражданским, борьба с огнем и другие маневры в населенных пунктах.
Напряженная ситуация в Израиле
- 7 апреля в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами. Эпицентрами беспорядков стала Храмовая гора и район Шейх-Джаррах. Там, согласно решению израильского суда, силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей.
- По данным палестинского информационного агентства Wafa, основные столкновения 8 мая вечером и в ночь на 9 мая проходили в мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.
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