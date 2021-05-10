Армія оборони Ізраїлю 9 травня влаштувала найбільші військові навчання у своїй історії. Вони мають назву "Вогненні колісниці" і були запланованими саме на ці дати.

В ході навчань ізраїльські військові відпрацюють всілякі сценарії бойових дій і НС у всіх регіонах.

Важливо У Східному Єрусалимі поновилися сутички: поліція закрила доступ на Храмову гору

План навчань

Військові будуть імітувати "місяць війни" вперше з моменту заснування ізраїльської армії, щоб підвищити бойову готовність. У навчаннях братимуть участь:

регулярні та резервні сили ЦАХАЛу,

міністерство оборони,

національне управління з надзвичайних ситуацій,

міністерство закордонних справ та інші органи безпеки.

Планується, що військові будуть відпрацьовувати дії у разі надзвичайних ситуацій, такі як надання допомоги цивільним, боротьба з вогнем та інші маневри в населених пунктах.

Напружена ситуація в Ізраїлі