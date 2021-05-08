Сутички на Храмовій горі в Єрусалимі: кількість постраждалих зростає – відео
В Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. Події трапилися в останній день Рамадану – 7 травня. Відомо, що постраждали щонайменше 222 людини.
Джерело:The Jerusalem Post
Серед них – 205 палестинців та 17 поліцейських. Сутички відбулися на Храмовій горі.
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Під час подій там перебували тисячі мусульман, які зібралися на п'ятничну молитву.
Чому почалися сутички
У поліції повідомили про те, що їх почали закидувати камінням і піротехнічними засобами. Це робили палестинці. Натомість правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Вони заявили, що не допустять порушення порядку та будь-якої форми насильства.
Не дозволимо заподіяти шкоду офіцерам, прикриваючись свободою віросповідання та використовуючи її для сприяння насильницькому інциденту,
– сказали у поліції.
Приблизно половину постраждалих доставили у лікарні Єрусалиму. Відомо про такі поранення:
- 1 людина втратила око;
- 2 особи отримали поранення голови;
- ще у 2 – переломи щелеп.
У решти людей зафіксували легкі поранення.
Сутички у Єрусалимі: коротко
- У Єрусалимі тривають зіткнення вже давно – ще з початку Рамадану.
- Спочатку конфлікт спалахнув, коли поліція заборонила проводити традиційні вечірні збори палестинців з нагоди Рамадану. Їх хотіли провести в Старому місті Єрусалима.
- Через сутички була загроза виселення кількох палестинських сімей з одного з районів Східного Єрусалима.
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