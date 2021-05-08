В Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. Події трапилися в останній день Рамадану – 7 травня. Відомо, що постраждали щонайменше 222 людини.

Серед них – 205 палестинців та 17 поліцейських. Сутички відбулися на Храмовій горі.

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Під час подій там перебували тисячі мусульман, які зібралися на п'ятничну молитву.

Чому почалися сутички

У поліції повідомили про те, що їх почали закидувати камінням і піротехнічними засобами. Це робили палестинці. Натомість правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Вони заявили, що не допустять порушення порядку та будь-якої форми насильства.

Не дозволимо заподіяти шкоду офіцерам, прикриваючись свободою віросповідання та використовуючи її для сприяння насильницькому інциденту,

– сказали у поліції.

Приблизно половину постраждалих доставили у лікарні Єрусалиму. Відомо про такі поранення:

1 людина втратила око ;

; 2 особи отримали поранення голови ;

; ще у 2 – переломи щелеп.

У решти людей зафіксували легкі поранення.

Сутички у Єрусалимі: коротко