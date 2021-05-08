В Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями. События произошли в последний день Рамадана – 7 мая. Известно, что пострадали по меньшей мере 222 человека.

Среди них – 205 палестинцев и 17 полицейских. Столкновения произошли на Храмовой горе.

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Во время событий там находились тысячи мусульман, которые собрались на пятничную молитву.

Почему начались стычки

В полиции сообщили о том, что их начали забрасывать камнями и пиротехническими средствами. Это делали палестинцы. Они заявили, что не допустят нарушения порядка и любой формы насилия.

Не позволим причинить вред офицерам, прикрываясь свободой вероисповедания и используя ее для содействия насильственному инциденту,

– сказали в полиции.

Примерно половину пострадавших доставили в больницы Иерусалима. Известно о таких ранениях:

1 человек потерял глаз;

2 человека получили ранения головы;

еще у 2 – переломы челюстей.

У остальных людей зафиксировали легкие ранения.

Столкновения в Иерусалиме: коротко