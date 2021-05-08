Столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме: число пострадавших растет – видео
В Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями. События произошли в последний день Рамадана – 7 мая. Известно, что пострадали по меньшей мере 222 человека.
Источник:The Jerusalem Post
Среди них – 205 палестинцев и 17 полицейских. Столкновения произошли на Храмовой горе.
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Во время событий там находились тысячи мусульман, которые собрались на пятничную молитву.
Почему начались стычки
В полиции сообщили о том, что их начали забрасывать камнями и пиротехническими средствами. Это делали палестинцы. Они заявили, что не допустят нарушения порядка и любой формы насилия.
Не позволим причинить вред офицерам, прикрываясь свободой вероисповедания и используя ее для содействия насильственному инциденту,
– сказали в полиции.
Примерно половину пострадавших доставили в больницы Иерусалима. Известно о таких ранениях:
- 1 человек потерял глаз;
- 2 человека получили ранения головы;
- еще у 2 – переломы челюстей.
У остальных людей зафиксировали легкие ранения.
Столкновения в Иерусалиме: коротко
- В Иерусалиме продолжаются столкновения уже давно – еще с начала Рамадана.
- Сначала конфликт вспыхнул, когда полиция запретила проводить традиционные вечерние собрания палестинцев по случаю Рамадана. Их хотели провести в Старом Городе Иерусалима.
- Из-за столкновений была угроза выселения нескольких палестинских семей из одного из районов Восточного Иерусалима.
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