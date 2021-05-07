После предполагаемого нападения на израильскую военную базу в Восточном Иерусалиме убили двух палестинцев. В то же время еще одного тяжело ранили.

Трое палестинцев, по информации израильской полиции, открыли огонь по военной базе. После ответных действий начали выстрелы.

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Что известно об атаке на военную базу

Палестинцы подошли к военному объекту Салем, который расположен вблизи города Дженин с самодельными пистолетами-пулеметами "Карло".

Израильская полиция сообщила, что трое палестинцев выстрелили из оружия у главных ворот объекта армейцев.

Пограничная полиция и израильские солдаты в ответ обстреляли и обезвредили террористов,

– говорится в сообщении.

В то же время информации о жертвах со стороны полиции Израиля не было. По состоянию на 7 мая 2021 года столкновения в Восточном Иерусалиме возобновились с новой силой.

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