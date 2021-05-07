В Восточном Иерусалиме израильские солдаты убили двух палестинцев: беспорядки возобновились
После предполагаемого нападения на израильскую военную базу в Восточном Иерусалиме убили двух палестинцев. В то же время еще одного тяжело ранили.
Источник:Aljazeera
Трое палестинцев, по информации израильской полиции, открыли огонь по военной базе. После ответных действий начали выстрелы.
К теме В Восточном Иерусалиме продолжаются протесты и столкновения из-за выселения палестинцев
Что известно об атаке на военную базу
Палестинцы подошли к военному объекту Салем, который расположен вблизи города Дженин с самодельными пистолетами-пулеметами "Карло".
Израильская полиция сообщила, что трое палестинцев выстрелили из оружия у главных ворот объекта армейцев.
Пограничная полиция и израильские солдаты в ответ обстреляли и обезвредили террористов,
– говорится в сообщении.
В то же время информации о жертвах со стороны полиции Израиля не было. По состоянию на 7 мая 2021 года столкновения в Восточном Иерусалиме возобновились с новой силой.
Конфликт между палестинцами и израильской полицией в Иерусалиме: смотрите видео rian_ru
Столкновения с израильской полицией: смотрите видео
Обострение в Восточном Иерусалиме: главное
- В Восточном Иерусалиме продолжаются столкновения между палестинцами и израильской полицией. Их повлекло судебное слушание по земле, где построены палестинские дома.
- Соответствующий суд должен был решить, будут ли выселять палестинские семьи из домов – они оказались под угрозой потери жилья.
- 4 мая СМИ сообщили о том, что в результате столкновений 10 человек пострадали, 3 палестинцев арестовали.
Поделиться новостью