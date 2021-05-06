В Восточном Иерусалиме продолжаются протесты и столкновения из-за выселения палестинцев
В Восточном Иерусалиме в районе Шейх-Джарра продолжаются столкновения между палестинцами и израильской полицией. Столкновение возникло из-за судебного слушания по земле, на которой построены палестинские дома.
Источник:The Times of Israel
Суд Израиля решит, будут ли выселять палестинские семьи из их домов. Конфликт возник из-за того, что дома палестинцев якобы были построены на земле, принадлежавшей еврейским объединениям, до создания Израиля.
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Столкновения между палестинцами и израильской полицией
Палестинцы сообщают, что это выселение будет разрушением их жизни, ведь люди десятилетиями живут в этом районе.
Район Шейх-Джаррах расположен недалеко от Старого города Иерусалима и знаменитых Дамасских ворот. В этом районе размещены множество палестинских домов, отелей, ресторанов и консульств.
Споры между людьми длятся несколько дней. Спровоцировала столкновения угроза принудительного выселения десятков палестинских семей из их домов. По состоянию на 4 мая, издание сообщило о том, что 10 человек пострадали, 3 палестинцев арестовали. Израильская полиция рассказала, что прибыла после акции протеста, в которой приняли участие десятки людей, якобы нарушивших мир.
Что известно об израильско-палестинском конфликте
- Статус Иерусалима – один из самых сложных вопросов израильско-палестинского конфликта. Международное сообщество считает, что переговоры между собой должны вести две стороны.
- После провозглашения Государства Израиль в 1948 году, Восточный Иерусалим попал под контроль Иордании.
- Израиль захватил Восточный Иерусалим вместе с Западным берегом и сектором Газа во время войны на Ближнем Востоке в 1967 году. С тех пор страна рассматривает весь город как свою столицу.
- Однако захват Восточного Иерусалима не признали на международном уровне.
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