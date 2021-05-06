В Восточном Иерусалиме в районе Шейх-Джарра продолжаются столкновения между палестинцами и израильской полицией. Столкновение возникло из-за судебного слушания по земле, на которой построены палестинские дома.

Суд Израиля решит, будут ли выселять палестинские семьи из их домов. Конфликт возник из-за того, что дома палестинцев якобы были построены на земле, принадлежавшей еврейским объединениям, до создания Израиля.

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Столкновения между палестинцами и израильской полицией

Палестинцы сообщают, что это выселение будет разрушением их жизни, ведь люди десятилетиями живут в этом районе.

Район Шейх-Джаррах расположен недалеко от Старого города Иерусалима и знаменитых Дамасских ворот. В этом районе размещены множество палестинских домов, отелей, ресторанов и консульств.

Споры между людьми длятся несколько дней. Спровоцировала столкновения угроза принудительного выселения десятков палестинских семей из их домов. По состоянию на 4 мая, издание сообщило о том, что 10 человек пострадали, 3 палестинцев арестовали. Израильская полиция рассказала, что прибыла после акции протеста, в которой приняли участие десятки людей, якобы нарушивших мир.

Что известно об израильско-палестинском конфликте