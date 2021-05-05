Израиль не выходит из политического кризиса: Нетаньяху не смог сформировать правительство
Глава израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху получил мандат на формирование коалиционного правительства после последних парламентских выборов в стране. Однако воспользоваться им не смог.
Источник:Times of Israel
Срок действия мандата истек с концом суток 4 мая. Но договориться блоку Нетаньяху к тому времени с другими партиями для создания коалиции так и не удалось.
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Правительственный кризис в Израиле длится годами
Биньямин Нетаньяху возглавляет правительство Израиля и является представителем партии "Ликуд". Однако ее вряд ли можно назвать правящей, несмотря на победу на парламентских выборах 2021 года.
- Дело в том, что в стране продолжается многолетний правительственный кризис – никак не удается сформировать стабильную коалицию, которая взяла б на себя ответственность за формирование правительства.
- А поэтому парламент приходится раз за разом распускать и объявлять новые выборы. Такое в Израиле в течение двух лет произошло аж четыре раза.
Нетаньяху не смог сформировать правительство
Вот и в 2021 действующий премьер Нетаньяху не смог договориться с депутатами других партий и сформировать коалиционное правительство. Он об этом сообщил президенту Ривлину в конце дня 4 мая. Именно тогда истек определенный законом срок мандата на формирование кабинета министров.
Незадолго до полуночи Нетаньяху сообщил президенту, что не смог сформировать правительство и возвращает мандат (на формирование кабинета министров – 24 канал) главе государства,
– сообщил пресс-секретарь президента.
Это означает, что политический кризис в Израиле не получит разрешения в ближайшее время. Что же будет дальше – утром 5 мая (или в течение 3 суток) должен объявить президент Ривлин. Вариантов два:
- Или мандат вернется в Кнессет, и его снова придется распустить и объявить новые парламентские выборы.
- Или Ривлин выберет другого кандидата на пост премьера, и даст ему 28 дней на формирование коалиционного правительства.
Кандидаты для этого, заметим, есть. Это, в частности:
- Яир Лапид, лидер партии "Еш Атид". В противоположность Нетаньяху и "Ликуд", Лапид является политиком левого толка.
- Или Нафтали Беннет – правый политик из блока "Ямина". Который, что интересно, отказался войти в коалицию с правым же Нетаньяху.
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