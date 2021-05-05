Очільник ізраїльського кабінету міністрів Біньямін Нетаньяху отримав мандат на формування коаліційного уряду після крайніх парламентських виборів у країні. Однак скористатися ним не зміг.

Строк дії мандату сплив із кінцем доби 4 травня. Та домовитися блоку Нетаньяху до того часу з іншими партіями задля створення коаліції так і не вдалося.

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Урядова криза в Ізраїлі триває роками

Біньямін Нетаньяху очолює уряд Ізраїлю та є представником партії "Лікуд". Однак її навряд чи можна назвати правлячою, попри перемогу на парламентських виборах 2021 року.

Річ у тім, що в країні триває багаторічна урядова криза – ніяк не вдається сформувати стабільну коаліцію, яка б взяла на себе відповідальність за формування уряду.

– ніяк не вдається сформувати стабільну коаліцію, яка б взяла на себе відповідальність за формування уряду. А через це парламент доводиться раз за разом розпускати та оголошувати нові вибори. Таке в Ізраїлі впродовж двох років відбулося аж чотири рази.

Нетаньяху не зміг сформувати уряд

От і у 2021 чинний прем'єр Нетаньяху не зміг домовитися з депутатами інших партій і сформувати коаліційний уряд. Він про це повідомив президента Реувена Рівліна у кінці дня 4 травня. Саме тоді спливав визначений законом строк мандата на формування кабінету міністрів.

Незадовго до півночі Нетаньяху поінформував президента, що не зміг сформувати уряд і повертає мандат (на формування камбіну – 24 канал) главі держави,

– повідомив речник президента.

Це означає, що політична криза в Ізраїлі не отримає розв'язання найближчим часом. Що ж буде далі – вранці 5 травня (або протягом 3 діб) має оголосити президент Рівлін. Варіантів є два:

Або мандати повернеться до Кнесету, і його знову доведеться розпустити та оголосити нові парламентські вибори.

Або Рівлін обере іншого кандидата на посаду прем'єра, і дасть йому 28 днів на формування коаліційного уряду.

Кандидати для цього, зауважимо, є. Це, зокрема:

Яір Лапід, лідер партії "Єш Атід". На противагу Біньяміну Нетаньяху та "Лікуд", Лапід є політиком лівого спрямування.

Або Нафталі Беннет – правий політик із блоку "Яміна". Який, що цікаво, відмовився увійти в коаліцію з правим же Нетаньяху.

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