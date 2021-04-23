Украинская сторона предложила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией. Они будут касаться наращивания военной агрессии со стороны Москвы.

О предложении Киева в эфире израильского телеканала рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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По словам посла, Нетаньяху имеет хорошие отношения как с президентом Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Поэтому украинская сторона попросила его стать посредником в переговорах Киева и Москвы.

Я рад сообщить, что премьер-министр не сказал "нет". Он отметил, что постарается сделать все, что ему по силам. Мы рады, что Нетаньяху не отклонил миссию, а наоборот – показал свой интерес и желание помочь,

– отметил Корнийчук.

Напомним, накануне Нетаньяху направил Зеленскому открытое письмо, в котором тоже выступил за расширение дружбы и сотрудничества между странами.

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