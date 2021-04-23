Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Украинская сторона предложила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией. Они будут касаться наращивания военной агрессии со стороны Москвы.
Источник:i24NEWS
О предложении Киева в эфире израильского телеканала рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
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Украина просит Израиль быть посредником в переговорах с Россией
По словам посла, Нетаньяху имеет хорошие отношения как с президентом Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Поэтому украинская сторона попросила его стать посредником в переговорах Киева и Москвы.
Я рад сообщить, что премьер-министр не сказал "нет". Он отметил, что постарается сделать все, что ему по силам. Мы рады, что Нетаньяху не отклонил миссию, а наоборот – показал свой интерес и желание помочь,
– отметил Корнийчук.
Напомним, накануне Нетаньяху направил Зеленскому открытое письмо, в котором тоже выступил за расширение дружбы и сотрудничества между странами.
Российские войска под украинской границей: основное
- В течение последнего месяца возле границ с Украиной и на территорию оккупированного Крыма Россия массово стягивала войска и технику.
- Москва уверяла, что это "учения" и "собственная потребность перемещения". В целом в апреле россияне хотели провести более 4 тысяч военных учений.
- В то же время в Пентагоне заявляли, что концентрация войск на украинской границе больше, чем была в 2014 году.
- Однако 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска покидают южный и западных округ и возвращаются на места постоянной дислокации.
- В МИД Украины отметили: если Россия сдержит слово, то это ослабит напряженность. Однако Киев ожидает подтверждений разведки и объяснений Кремля о том, зачем было стягивать эти войска под украинскую границу.
- Кроме того, Владимир Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война", чтобы разблокировать мирное урегулирование.
- В ответ глава Кремля заявил, что готов принять президента Украины в Москве. Однако вопрос Донбасса Путин не хочет обсуждать. Относительно этого он порекомендовал Зеленскому обращаться к боевикам.
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