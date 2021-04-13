Украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком посетила Израиль. Представители Украины встретились с главой правительства Биньямином Нетаньяху и рядом других чиновников. Переговоры вели о двустороннем сотрудничестве, борьбе с коронавирусом и ситуации на Донбассе.

В Израиль вместе с Ермаком поехали вице-премьер Алексей Резников, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, главный санврач Виктор Ляшко. Кроме Нетаньяху, делегация встретилась с главой Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шаботом, министром внутренних дел Арие Дери, заместителем гендиректора МИД Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Йоавом Кишем.

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О чем говорили во время встречи

Договорились продолжать сотрудничество между Украиной и Израилем в преодолении пандемии.

Следует наладить сотрудничество по изготовлению вакцин.

Обменялись опытом организации прививок вакцинами, которые сохраняют при ультранизких температурах.

Обсудили упрощение процедуры пересечения границ и подготовку к Рош га-Шану.

Одной из основных тем встречи был разговор о способах противодействия российской агрессии и ситуация на Донбассе. Украина благодарна израильской стороне за неизменную поддержку нашего государства в стремлении к миру и сохранении ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ,

– подчеркнул Ермак.

Зеленский говорил с Нетаньяху в марте

Отметим, что в марте президент Владимир Зеленский по телефону общался с Биньямином Нетаньяху. Во время разговора лидеры государств затронули тему восстановления туристических потоков между странами. В частности, и Израиль, и Украина планируют взаимно признавать паспорта вакцинации.