Українська делегація на чолі з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідала Ізраїль. Представники України зустрілись з главою уряду Біньяміном Нетаньяху та низкою інших урядовців. Переговори вели про двосторонню співпрацю, боротьбу з коронавірусом та ситуацію на Донбасі.

До Ізраїлю разом з Єрмаком поїхали віцепрем'єр Олексій Резніков, заступник керівника ОП Ігор Жовква, головний санлікар Віктор Ляшко. Окрім Нетаньяху, делегація зустрілась з головою Ради з національної безпеки Меіром Бен-Шабатом, міністром внутрішніх справ Аріє Дері, заступником гендиректора МЗС Алоном Баром та заступником міністра охорони здоров'я Йоавом Кішем.

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Про що говорили під час зустрічі

Домовились продовжувати співпрацю між Україною та Ізраїлем у подоланні пандемії.

Слід налагодити співпрацю щодо виготовлення вакцин.

Обмінялись досвідом організації щеплень вакцинами, які зберігають при ультранизьких температурах.

Обговорили спрощення процедури перетину кордонів та підготовку до Рош га-Шана.

Однією з основних тем зустрічі була розмова про способи протидії російській агресії та ситуація на Донбасі. Україна вдячна ізраїльській стороні за непохитну підтримку нашої держави у прагненні до миру та збереженні її суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів,

– наголосив Єрмак.

Зеленський говорив з Нетаньяху у березні

Зазначимо, що у березні президент Володимир Зеленський телефоном спілкувався з Біньяміном Нетаньяху. Під час розмови лідери держав зачепили тему відновлення туристичних потоків між країнами. Зокрема, і Ізраїль, і Україна планують взаємно визнавати паспорти вакцинації.