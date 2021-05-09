Иерусалим – в огне: в Израиле продолжаются беспорядки, конфликт может выйти за пределы столицы
В последний день Рамадана Израиль всколыхнули массовые столкновения между палестинцами и представителями правопорядка. Пострадавших насчитали более 2 сотен. Конфликт назревал еще с начала священного для мусульман месяца. Израильская полиция не справлялась с беспорядками.
Источник:The Times of Israel
Израильские СМИ обнародовали причины противостояния. Конфликт вызвало дело о выселении арабских семей в районе Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме.
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Конфликт возник из-за попытки выселить мусульман из Восточного Иерусалима
Израильские националисты утверждали, что эта территория принадлежала Израилю еще до того, как Иордания поселила сюда теперешних жителей. Так вроде закон позволяет вернуть израильтянам имущество, которое было утрачено во время войны за независимость в 1948 году.
Не остановила противостояние и позиция израильских властей. Правительство охарактеризовало ситуацию как спор между частными сторонами. Будущее выселение мусульман вызвало беспокойство и у международного сообщества.
Масштабные беспорядки ожидают 10 мая
Осложняет ситуацию и то, что 10 мая в Израиле будут отмечать День Иерусалима. В этот праздник проходит марш флагов, который проходит и в мусульманских кварталах. Поэтому правоохранители предупредили, что противостояния могут выйти на новый уровень.
7 – 8 мая в полицию на Храмовой горе забросали камнями
Что касается беспорядков, то 7 – 8 мая они стали самыми массовыми в Иерусалиме с 2017 года, когда Израиль установил беспрецедентные меры безопасности у Храмовой горы. На самой горе столкнулись палестинцы, израильтяне и силы правопорядка. В полицию полетели камни и петарды.
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Полиции вменяют слишком жесткие действия
Только за вечер субботы и утро воскресенья сотрудники Красного Креста оказали помощь более чем сотне людей. Среди пострадавших – и около 20 полицейских. В эскалации насилия обвиняют и полицию, мол, правоохранители действовали слишком жестко. Ранее они установили заграждения, которые перекрыли доступ мусульманам к Дамасским воротам – району, который регулярно посещают паломники.
Также правоохранители не смогли справиться с израильскими ультраправыми активистами, которые регулярно проводили контракции.
Смотрите фото и видео из Иерусалима:
Конфликт может выйти за пределы Иерусалима
Израильские спецслужбы обеспокоены тем, что беспорядки могут выйти за пределы Иерусалима. Вооруженные силы страны попросили об усилении на Западном берегу. В частности, хотят перекрыть локации для возможных терактов – транспортные узлы, автобусные остановки. В усиленной готовности система противоракетной обороны – на случай обстрелов из сектора Газа.
Что говорят власти Израиля?
Несмотря на заверения главы правительства Биньямина Нетаньяху в обеспечении прав мусульман, в настоящее время он отмалчивается. Министр внутренних дел и министр юстиции регулярно встречались с руководителями правоохранительных органов, однако, в основном поддерживали их планы действий.
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