В последний день Рамадана Израиль всколыхнули массовые столкновения между палестинцами и представителями правопорядка. Пострадавших насчитали более 2 сотен. Конфликт назревал еще с начала священного для мусульман месяца. Израильская полиция не справлялась с беспорядками.

Израильские СМИ обнародовали причины противостояния. Конфликт вызвало дело о выселении арабских семей в районе Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме.

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Конфликт возник из-за попытки выселить мусульман из Восточного Иерусалима

Израильские националисты утверждали, что эта территория принадлежала Израилю еще до того, как Иордания поселила сюда теперешних жителей. Так вроде закон позволяет вернуть израильтянам имущество, которое было утрачено во время войны за независимость в 1948 году.

Не остановила противостояние и позиция израильских властей. Правительство охарактеризовало ситуацию как спор между частными сторонами. Будущее выселение мусульман вызвало беспокойство и у международного сообщества.

Обратите внимание! Верховный суд будет рассматривать дело 10 мая, хотя Министерство юстиции хотело перенести слушания на менее напряженный период.

Масштабные беспорядки ожидают 10 мая

Осложняет ситуацию и то, что 10 мая в Израиле будут отмечать День Иерусалима. В этот праздник проходит марш флагов, который проходит и в мусульманских кварталах. Поэтому правоохранители предупредили, что противостояния могут выйти на новый уровень.

7 – 8 мая в полицию на Храмовой горе забросали камнями

Что касается беспорядков, то 7 – 8 мая они стали самыми массовыми в Иерусалиме с 2017 года, когда Израиль установил беспрецедентные меры безопасности у Храмовой горы. На самой горе столкнулись палестинцы, израильтяне и силы правопорядка. В полицию полетели камни и петарды.

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Полиции вменяют слишком жесткие действия

Только за вечер субботы и утро воскресенья сотрудники Красного Креста оказали помощь более чем сотне людей. Среди пострадавших – и около 20 полицейских. В эскалации насилия обвиняют и полицию, мол, правоохранители действовали слишком жестко. Ранее они установили заграждения, которые перекрыли доступ мусульманам к Дамасским воротам – району, который регулярно посещают паломники.

Также правоохранители не смогли справиться с израильскими ультраправыми активистами, которые регулярно проводили контракции.

Смотрите фото и видео из Иерусалима:

#Jerusalem: #Israel security forces fire tear gas to disperse #Palestine demonstrators injuring 90 of them. Over 200 were wounded days before in Jerusalem after fierce clashes between Palestinian demonstrators and Israeli security forces at the city's #AlAqsaMosque. pic.twitter.com/xHcBr87X1v — NEWS9 (@NEWS9TWEETS) May 9, 2021

#Israel #Palestinians : #US calls for de-escalation of tensions in #Jerusalem & for Palestinian evictions to be avoided - on day that dozens of Palestinians injured in clashes with Israeli police on Al Aqsa - while 3 shot dead in gunfight with soldiers at checkpoint in West Bank pic.twitter.com/HTk64I8UI3 — sebastian usher (@sebusher) May 7, 2021

More than 150 #Palestinians hurt in Jerusalem clashes Israel said six police officers were wounded



Palestinian Red Crescent emergency service said they have now recorded 163 people injured in clashes with Israeli police at the AlAqsa Mosque and elsewhere in Jerusalem #Worldnbc pic.twitter.com/CjLZcDg2Tu — World NBC (@WorldNBC1) May 7, 2021

Конфликт может выйти за пределы Иерусалима

Израильские спецслужбы обеспокоены тем, что беспорядки могут выйти за пределы Иерусалима. Вооруженные силы страны попросили об усилении на Западном берегу. В частности, хотят перекрыть локации для возможных терактов – транспортные узлы, автобусные остановки. В усиленной готовности система противоракетной обороны – на случай обстрелов из сектора Газа.