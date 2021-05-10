В Восточном Иерусалиме возобновились кровавые столкновения между палестинцами и полицией. Конфликт назревал еще с начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Из-за обострения ситуации полиция Израиля приняла решение закрыть доступ евреям на Храмовую гору. Там продолжалось едва ли не самое большое противостояние мусульман с полицейскими.

Важно Иерусалим - в огне: в Израиле продолжаются массовые беспорядки, противостояние может выйти за пределы столицы

Ситуация в Восточном Иерусалиме: последние новости

Ранее возле входа на Храмовую гору собрались несколько десятков евреев. Движение "Возвращаемся на гору" призвало своих активистов прорываться на Храмовую гору, несмотря на запрет полиции. В ответ стражи порядка применили свето-шумовые гранаты, чтобы остановить людей.

Заметим, что Храмовая гора стала одним из эпицентров столкновений. Также столкновения палестинцев и полиции вспыхнули в районе Шейх-Джаррах, где, согласно решению израильского суда, силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей.

#Jerusalem: #Israel security forces fire tear gas to disperse #Palestine demonstrators injuring 90 of them. Over 200 were wounded days before in Jerusalem after fierce clashes between Palestinian demonstrators and Israeli security forces at the city's #AlAqsaMosque. pic.twitter.com/xHcBr87X1v — NEWS9 (@NEWS9TWEETS) May 9, 2021

Почему вспыхнули столкновения

Столкновения между палестинцами и израильской полицией вспыхнули из-за судебного заседания в отношении земли, где построены палестинские дома.

Израильские националисты утверждали, что эта территория принадлежала Израилю еще до того, как Иордания поселила сюда нынешних жителей. Так, якобы закон позволяет вернуть израильтянам имущество, которое было потеряно во время войны за независимость в 1948 году.

Обратите внимание! В результате беспорядков только 8 мая пострадали более 100 палестинцев.