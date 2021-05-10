Совет Безопасности ООН в понедельник, 10 мая, обсудит эскалацию конфликта между израильскими силовиками и палестинцами в Восточном Иерусалиме. Во время беспорядков пострадали более 200 человек.

Главной темой заседания станет обсуждение шагов, которые помогут стабилизировать ситуацию в городе. Конфликт в Восточном Иерусалиме обеспокоил ряд стран мира. Заметьте В Израиле стартовали крупнейшие в истории военные учения, несмотря на масштабные беспорядки Какие государства инициировали заседание Совбеза ООН Тунис

Ирландия;

Китай;

Эстония;

Франция;

Норвегия;

Нигер;

Вьетнам;

Сент-Винсент и Гренадины. События в Восточном Иерусалиме: главное В последний день священного Рамадана в Израиле вспыхнули массовые столкновения между палестинцами и силовиками.

По данным местных СМИ, причиной конфликта стало выселение арабских семей в районе Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме.

День Иерусалима в Израиле будут отмечать 10 мая. Силовики опасаются, что в этот день ситуация обострится еще больше.

Из-за обострения ситуации полиция приняла решение закрыть доступ евреям на Храмовую гору.