Инициировали обеспокоенные страны: Совбез ООН обсудит ситуацию в Иерусалиме
Совет Безопасности ООН в понедельник, 10 мая, обсудит эскалацию конфликта между израильскими силовиками и палестинцами в Восточном Иерусалиме. Во время беспорядков пострадали более 200 человек.
Источник:Times of Israel
Главной темой заседания станет обсуждение шагов, которые помогут стабилизировать ситуацию в городе. Конфликт в Восточном Иерусалиме обеспокоил ряд стран мира.
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Какие государства инициировали заседание Совбеза ООН
- Тунис
- Ирландия;
- Китай;
- Эстония;
- Франция;
- Норвегия;
- Нигер;
- Вьетнам;
- Сент-Винсент и Гренадины.
События в Восточном Иерусалиме: главное
- В последний день священного Рамадана в Израиле вспыхнули массовые столкновения между палестинцами и силовиками.
- По данным местных СМИ, причиной конфликта стало выселение арабских семей в районе Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме.
- День Иерусалима в Израиле будут отмечать 10 мая. Силовики опасаются, что в этот день ситуация обострится еще больше.
- Из-за обострения ситуации полиция приняла решение закрыть доступ евреям на Храмовую гору.
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