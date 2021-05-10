Рада Безпеки ООН у понеділок, 10 травня, обговорить ескалацію конфлікту між ізраїльськими силовиками та палестинцями у Східному Єрусалимі. Під час заворушень постраждали вже понад 200 людей.

Головною темою засідання стане обговорення кроків, які допоможуть стабілізувати ситуацію у місті. Конфлікт у Східному Єрусалимі стурбував низку країн світу. Зауважте В Ізраїлі стартували найбільші в історії військові навчання, попри масштабні заворушення Які держави ініціювали засідання Радбезу ООН Туніс;

Ірландія;

Китай;

Естонія;

Франція;

Норвегія;

Нігер;

В'єтнам;

Сент-Вінсент і Гренадіни. Події у Східному Єрусалимі: головне В останній день священного Рамадану в Ізраїлі спалахнули масові сутички між палестинцями та силовиками.

За даними місцевих ЗМІ, причиною конфлікту стало виселення арабських сімей у районі Шейх Джарра у Східному Єрусалимі.

День Єрусалима в Ізраїлі відзначатимуть 10 травня. Силовики побоюються, що цього дня ситуація загостриться ще більше.

Через загострення ситуації поліція ухвалила рішення закрити доступ євреїв на Храмову гору.