Обстрелы между Израилем и палестинскими боевиками радикального движения ХАМАС не утихали всю ночь. Террористы выпустили больше 200 ракет, а израильские солдаты поразили 140 военных целей на территории Сектора Газа.

Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус во время брифинга для иностранных журналистов 11 мая.

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Более 200 ракет выпущены из Сектора Газа по разным городам Израиля за ночь, около трети из них упали на территории самого Сектора. В ответ Армия обороны Израиля поразила 140 военных целей радикалов в Секторе, а также ликвидировала около 15 оперативников группировок ХАМАС и "Исламский джихад",

– сказал он.

В Министерстве здравоохранения Палестины отметили, что в результате израильских авиаударов погибли 20 палестинцев, из них 9 – дети. Также 65 человек получили ранения.

Справка. Сектор Газа – это территория на берегу Средиземного моря, которую ООН выделила для арабского государства Палестины. С 1948 по 1967 она была оккупирована Египтом, а после Шестидневной войны с 1967 по 2005 – Израилем. Сейчас Сектором Газа руководит исламистская группировка ХАМАС.

Майские события в Израиле: кратко

В Восточном Иерусалиме 7 мая вспыхнули столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами. Эпицентрами беспорядков стала Храмовая гора и район Шейх-Джаррах.

Вечером понедельника, 10 мая, с территории палестинцев Сектора Газа в сторону Израиля вылетели ракеты. По разным данным, их было от 7 до 10.

Армия обороны Израиля нанесла ответные удары – по объектам ХАМАС. Палестинские СМИ написали, что погибли 20 человек.

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