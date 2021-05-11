Обстріли між Ізраїлем і палестинськими бойовиками радикального руху ХАМАС не вщухали усю ніч. Терористи випустили понад 200 ракет, а ізраїльські солдати вразили 140 військових цілей на території Сектора Гази.

Про це повідомив офіційний представник Армії оборони Ізраїля Джонатан Конрікус під час брифінгу для іноземних журналістів 11 травня.

Читайте також Ракетним обстрілом Єрусалима терористи перетнули червону лінію, – Нетаньяху

Більше 200 ракет випущені з Сектора Гази по різних містах Ізраїлю за ніч, близько третини з них впали на території самого Сектора. У відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила 140 військових цілей радикалів у Секторі, а також ліквідувала близько 15 оперативників угруповань ХАМАС і "Ісламський джихад",

– сказав він.

У Міністерстві охорони здоров'я Палестини зазначили, що внаслідок ізраїльських авіаударів загинули 20 палестинців, з них 9 – діти. Також 65 людей отримали поранення.

Довідка. Сектор Гази – це територія на березі Середземного моря, яку ООН виділила для арабської держави Палестини. З 1948 по 1967 вона була окупована Єгиптом, а після Шестиденної війни з 1967 по 2005 – Ізраїлем. Зараз Сектором Гази керує ісламістське угрупування ХАМАС.

Травневі події в Ізраїлі: коротко

У Східному Єрусалимі 7 травня спалахнули зіткнення між бійцями ізраїльської прикордонної поліції й палестинцями. Епіцентрами заворушень стала Храмова гора і район Шейх-Джаррах.

Увечері понеділка, 10 травня, з території палестинців – Сектора Гази – у бік Ізраїлю вилетіли ракети. За різними даними, їх було від 7 до понад 10.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів у відповідь – по об’єктах ХАМАС. Палестинські ЗМІ написали, що загинули 20 людей.

До теми Палестина обстріляла Ізраїль ракетами – той стріляв у відповідь, є загиблі