Обстріли не вщухали всю ніч: з Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 200 ракет
Обстріли між Ізраїлем і палестинськими бойовиками радикального руху ХАМАС не вщухали усю ніч. Терористи випустили понад 200 ракет, а ізраїльські солдати вразили 140 військових цілей на території Сектора Гази.
Джерело:The times of Israel
Про це повідомив офіційний представник Армії оборони Ізраїля Джонатан Конрікус під час брифінгу для іноземних журналістів 11 травня.
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Більше 200 ракет випущені з Сектора Гази по різних містах Ізраїлю за ніч, близько третини з них впали на території самого Сектора. У відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила 140 військових цілей радикалів у Секторі, а також ліквідувала близько 15 оперативників угруповань ХАМАС і "Ісламський джихад",
– сказав він.
У Міністерстві охорони здоров'я Палестини зазначили, що внаслідок ізраїльських авіаударів загинули 20 палестинців, з них 9 – діти. Також 65 людей отримали поранення.
Травневі події в Ізраїлі: коротко
- У Східному Єрусалимі 7 травня спалахнули зіткнення між бійцями ізраїльської прикордонної поліції й палестинцями. Епіцентрами заворушень стала Храмова гора і район Шейх-Джаррах.
- Увечері понеділка, 10 травня, з території палестинців – Сектора Гази – у бік Ізраїлю вилетіли ракети. За різними даними, їх було від 7 до понад 10.
- Армія оборони Ізраїлю завдала ударів у відповідь – по об’єктах ХАМАС. Палестинські ЗМІ написали, що загинули 20 людей.
До теми Палестина обстріляла Ізраїль ракетами – той стріляв у відповідь, є загиблі
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