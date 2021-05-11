Ракетным обстрелом Иерусалима террористы пересекли красную линию, – Нетаньяху
В Израиле возмущены ракетным ударом с территории Сектора Газа по окрестностям Иерусалима. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что такие действия нельзя оставить без ответа.
Источник:Jerusalem Post
По его словам, боевики из Газы пересекли своими действиями красную линию. Так Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел территории Израиля, который произошел 10 мая.
Напомним В последний день Рамадана Израиль всколыхнули массовые столкновения между палестинцами и силовиками
Обострение палестино-израильских отношений в мае 2021: что случилось
В мае 2021 отношения между палестинцами и израильтянами стремительно обострились. 10 мая состоялись мощные взаимные ракетные обстрелы. Ситуацию прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, и атаковали ракетами окраине Иерусалима,
– заявил он.
И подчеркнул, что Израиль не потерпит такого и "ответит с большой силой".
Коротко о майских событиях в Израиле
- В начале мая 2021 в последние дни священного мусульманского месяца Рамадан в Иерусалиме прошли акции протеста палестинцев, и проходили они не мирно.
- Например, на Храмовой горе палестинцы подрались с полицией Израиля, а Красный Крест сообщил о сотнях травмированных.
- Вечером понедельника, 10 мая, с территории палестинцев – Сектора Газа – в сторону Израиля вылетели ракеты. По разным данным, их было от 7 до более 10.
- Армия обороны Израиля нанесла удары в ответ – по объектам ХАМАС. Палестинские СМИ написали, что погибли 20 человек, но проверить эту информацию невозможно.
Здесь подробнее Палестина обстреляла Израиль ракетами – тот стрелял в ответ, есть погибшие
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