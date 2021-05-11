В Израиле возмущены ракетным ударом с территории Сектора Газа по окрестностям Иерусалима. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что такие действия нельзя оставить без ответа.

По его словам, боевики из Газы пересекли своими действиями красную линию. Так Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел территории Израиля, который произошел 10 мая.

Напомним В последний день Рамадана Израиль всколыхнули массовые столкновения между палестинцами и силовиками

Обострение палестино-израильских отношений в мае 2021: что случилось

В мае 2021 отношения между палестинцами и израильтянами стремительно обострились. 10 мая состоялись мощные взаимные ракетные обстрелы. Ситуацию прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, и атаковали ракетами окраине Иерусалима,

– заявил он.

И подчеркнул, что Израиль не потерпит такого и "ответит с большой силой".

Нетаньяху сказал, что не верит в скорое улаживание обострения, что оно "может длиться некоторое время". Однако и заверил, что Израиль не хочет эскалации.

Коротко о майских событиях в Израиле

В начале мая 2021 в последние дни священного мусульманского месяца Рамадан в Иерусалиме прошли акции протеста палестинцев, и проходили они не мирно.

Например, на Храмовой горе палестинцы подрались с полицией Израиля, а Красный Крест сообщил о сотнях травмированных.

Вечером понедельника, 10 мая, с территории палестинцев – Сектора Газа – в сторону Израиля вылетели ракеты . По разным данным, их было от 7 до более 10.

Армия обороны Израиля нанесла удары в ответ – по объектам ХАМАС. Палестинские СМИ написали, что погибли 20 человек, но проверить эту информацию невозможно.