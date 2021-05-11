Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и Палестину снизить градус напряжения в регионе. Он призвал отложить решение о переселении палестинских семей.

Блинкен осудил ракетный обстрел ХАМАСа и поддержал право Израиля на ответ. Впрочем, перестрелки, по его мнению, нужно немедленно прекратить.

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Эскалацию между Израилем и Палестиной стоит прекратить

Всем сторонам нужна деэскалация и уменьшение напряжения, стоит принять практические меры, чтобы успокоить ситуацию,

– сказал Блинкен.

Блинкен также высоко оценил шаги, предпринятые Израилем за минувшие сутки, частично в ответ на беспокойство, которое выразили США.

Блинкен также указал на необходимость отложить решение о выселении палестинских семей в микрорайоне Шейх-Джарры в Восточном Иерусалиме. Это по его словам, стало непосредственным стимулом для насилия.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что Восточный Иерусалим является "красной линией" для королевства, которое имеет мирный договор с Израилем. Он заявил, что провокации против народов Шейх-Джарри стоит прекратить, и напомнил: Иордания является хранителем в мечети Аль-Акса, известной мусульманам как Аль-Харам аль-Шариф.

Справка. Комплекс Аль-Акса в Старом городе Иерусалима является одним из самых почитаемых мест у мусульман, но одновременно и святым местом для евреев, известным как Храмовая гора. Место часто становится ареной противостояния между двумя религиозными группами.

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