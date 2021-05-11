В США отреагировали на обострение между Израилем и Палестиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и Палестину снизить градус напряжения в регионе. Он призвал отложить решение о переселении палестинских семей.
Источник:Daily Sabah
Блинкен осудил ракетный обстрел ХАМАСа и поддержал право Израиля на ответ. Впрочем, перестрелки, по его мнению, нужно немедленно прекратить.
Важно Обстрелы не утихали всю ночь: из Сектора Газа по Израилю выпустили больше 200 ракет
Эскалацию между Израилем и Палестиной стоит прекратить
Всем сторонам нужна деэскалация и уменьшение напряжения, стоит принять практические меры, чтобы успокоить ситуацию,
– сказал Блинкен.
Блинкен также высоко оценил шаги, предпринятые Израилем за минувшие сутки, частично в ответ на беспокойство, которое выразили США.
Блинкен также указал на необходимость отложить решение о выселении палестинских семей в микрорайоне Шейх-Джарры в Восточном Иерусалиме. Это по его словам, стало непосредственным стимулом для насилия.
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что Восточный Иерусалим является "красной линией" для королевства, которое имеет мирный договор с Израилем. Он заявил, что провокации против народов Шейх-Джарри стоит прекратить, и напомнил: Иордания является хранителем в мечети Аль-Акса, известной мусульманам как Аль-Харам аль-Шариф.
Обострение между Израилем и Палестиной: что известно
- Обстрелы между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС продолжались всю ночь.
- Террористы выпустили больше 200 ракет, в ответ израильские солдаты поразили 140 военных целей на территории Сектора Газа.
- В Министерстве здравоохранения Палестины отметили, что в результате израильских авиаударов погибли 20 палестинцев, из них 9 – дети.
- Напряжение возросло в последние недели, когда палестинцы протестовали против ограничений Израиля из-за доступа к части Старого города во время священного для мусульман месяца Рамадан
- К тому же обострило ситуацию то, что власти Израиля приказали 8 палестинским семьям покинуть свои дома, чтобы освободить место для израильских поселенцев. Люди вышли на протесты, однако начались столкновения с полицией.
- Почти 300 палестинских демонстрантов были ранены в течение выходных.
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