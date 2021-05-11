Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль і Палестину знизити градус напруги у регіоні. Він закликав відкласти рішення про переселення палестинських родин.

Блінкен засудив ракетний обстріл ХАМАСу і підтримав право Ізраїлю на відповідь. Втім, перестрілки, на його думку, потрібно негайно припинити.

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Ескалацію між Ізраїлем і Палестиною варто припинити

Усім сторонам потрібна деескалація і зменшення напруги, варто вжити практичних заходів, щоб заспокоїти ситуацію,

– сказав Блінкен.

Блінкен також високо оцінив кроки, зроблені Ізраїлем за минулу добу, частково у відповідь на занепокоєння, яке висловили США. Блінкен також вказав на необхідність відкласти рішення про виселення палестинських сімей у мікрорайоні Шейх-Джарри у Східному Єрусалимі. Це за його словами, стало безпосереднім стимулом для насильства. Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді заявив, що Східний Єрусалим є "червоною лінією" для королівства, яке має мирний договір з Ізраїлем. Він заявив, що провокації проти народів Шейх-Джарри варто припинити і нагадав: Йорданія є зберігачем в мечеті Аль-Акса, відомій мусульманам як Аль-Харам аль-Шариф. Довідково. Комплекс Аль-Акса у Старому місті Єрусалима є одним із найбільш шанованих місць у мусульман, але водночас і святим місцем євреїв, відомим як Храмова гора. Місце часто стає ареною протистояння між двома релігійними групами.

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