В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги: ХАМАС выпустил более 100 ракет
В столице Израиля 11 мая сработали сирены воздушной тревоги. Представители движения ХАМАС заявили, что выпустили в сторону Тель-Авива 130 ракет. Израиль в ответ атакует Палестину.
Источник:The Jerusalem Post
Представители движения ХАМАС вечером 11 мая выпустили ракеты в сторону Израиля.
Ранее Нетаньяху подтвердил, что Израиль усилит удары по Сектору Газа
ХАМАС атакует столицу Израиля
Палестинское движение заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет. В городе сработали сирены воздушной тревоги.
В ответ система "Железный купол" уничтожает запущенные ракеты. Кроме того, Израиль наносит удар по Палестине.
ХАМАС запустил ракеты на Тель-Авив: смотрите видео
В Тель-Авиве обезвреживают запущенные ХАМАС ракеты: смотрите видео
Израиль в ответ атакует территории Палестины: смотрите видео
О чем ранее предупреждали в ХАМАС
- Ранее представители боевого крыла палестинского движения ХАМАС предупредили власть Израиля о готовности нанести ракетный удар по Тель-Авиву.
- Там отметили, что прибегнут к такому шагу, если не прекратятся авиационные атаки Сектора Газа. В организации обвинили израильских военных в гибели мирных жителей, в том числе детей.
- Это заявление появилось после того, как несколько высокопоставленных военных командиров ХАМАС погибли в результате авиаударов ВВС Израиля по Сектору Газа.
- По неподтвержденным данным, до вечера 11 мая убили не менее 4 высокопоставленных членов ХАМАС.
Поделиться новостью