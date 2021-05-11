В столице Израиля 11 мая сработали сирены воздушной тревоги. Представители движения ХАМАС заявили, что выпустили в сторону Тель-Авива 130 ракет. Израиль в ответ атакует Палестину.

Представители движения ХАМАС вечером 11 мая выпустили ракеты в сторону Израиля. Ранее Нетаньяху подтвердил, что Израиль усилит удары по Сектору Газа ХАМАС атакует столицу Израиля Палестинское движение заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет. В городе сработали сирены воздушной тревоги. В ответ система "Железный купол" уничтожает запущенные ракеты. Кроме того, Израиль наносит удар по Палестине. ХАМАС запустил ракеты на Тель-Авив: смотрите видео В Тель-Авиве обезвреживают запущенные ХАМАС ракеты: смотрите видео Израиль в ответ атакует территории Палестины: смотрите видео О чем ранее предупреждали в ХАМАС Ранее представители боевого крыла палестинского движения ХАМАС предупредили власть Израиля о готовности нанести ракетный удар по Тель-Авиву.

по Тель-Авиву. Там отметили, что прибегнут к такому шагу, если не прекратятся авиационные атаки Сектора Газа. В организации обвинили израильских военных в гибели мирных жителей, в том числе детей.

В организации обвинили израильских военных в гибели мирных жителей, в том числе детей. Это заявление появилось после того, как несколько высокопоставленных военных командиров ХАМАС погибли в результате авиаударов ВВС Израиля по Сектору Газа.

в результате авиаударов ВВС Израиля по Сектору Газа. По неподтвержденным данным, до вечера 11 мая убили не менее 4 высокопоставленных членов ХАМАС. Обратите внимание! Ситуация между Палестиной и Израилем обострилась 10 мая. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен". Известно о 20 погибших, среди которых 9 детей. МИД Украины осудило эскалацию и призвало прекратить ракетные удары по Израилю из Сектора Газы.