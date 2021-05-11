Нетаньяху подтвердил, что Израиль усилит удары по сектору Газа
Биньямин Нетаньяху пригрозил исламистской группировке ХАМАС ударами. Израиль уже принял решение об усилении атак на сектор Газа.
Источник:Newsru.co.il
Детали от Нетаньяху
Израильтян призвали строго соблюдать предписания Службы тыла Израиля. Об этом заявил премьер-министр Нетаньяху.
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ХАМАС получит удары, которых он не ожидал, поэтому это потребует терпения и готовности граждан идти на определенные жертвы,
– заявил чиновник.
Известно, что танки и военную технику вооруженных сил Израиля уже отправили к границе с сектором Газа.
Кстати, ранее указ об усилении ударов по объектам ХАМАС дал начальник генерального штаба Армии обороны генерал-лейтенант Авив Кохави. Так, он распорядился расширить удары и продолжать атаки на объекты по производству и хранению боеприпасов террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".
Обратите внимание! Палестинские боевики с 10 мая запустили на территорию Израиля более 600 ракет. По меньшей мере 5 из них попали в жилые дома.
Коротко об обострении между Израилем и ХАМАС
- В начале мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами. На фоне обострения, армия обороны Израиля устроила крупнейшие военные учения в своей истории.
- 10 мая боевики ХАМАС запустили ракеты на территорию Израиля. В ответ израильские танки нанесли удар по объектам боевиков в секторе Газа. Известно о 20 погибших, среди которых 9 детей.
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