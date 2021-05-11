Биньямин Нетаньяху пригрозил исламистской группировке ХАМАС ударами. Израиль уже принял решение об усилении атак на сектор Газа.

Детали от Нетаньяху

Израильтян призвали строго соблюдать предписания Службы тыла Израиля. Об этом заявил премьер-министр Нетаньяху.

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ХАМАС получит удары, которых он не ожидал, поэтому это потребует терпения и готовности граждан идти на определенные жертвы,

– заявил чиновник.

Известно, что танки и военную технику вооруженных сил Израиля уже отправили к границе с сектором Газа.

Кстати, ранее указ об усилении ударов по объектам ХАМАС дал начальник генерального штаба Армии обороны генерал-лейтенант Авив Кохави. Так, он распорядился расширить удары и продолжать атаки на объекты по производству и хранению боеприпасов террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

Обратите внимание! Палестинские боевики с 10 мая запустили на территорию Израиля более 600 ракет. По меньшей мере 5 из них попали в жилые дома.

Коротко об обострении между Израилем и ХАМАС

В начале мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами. На фоне обострения, армия обороны Израиля устроила крупнейшие военные учения в своей истории.

10 мая боевики ХАМАС запустили ракеты на территорию Израиля. В ответ израильские танки нанесли удар по объектам боевиков в секторе Газа. Известно о 20 погибших, среди которых 9 детей.

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