Израиль усилит атаки на Сектор Газа
В секторе Газа продолжается противостояние между Израилем и палестинскими боевиками. Армия обороны Израиля собирается усилить удары по объектам группировки ХАМАС.
Источник:Newsru.co.il
Соответствующий приказ дал начальник генерального штаба Армии обороны генерал-лейтенант Авив Кохави.
Заметьте Обстрелы не утихали всю ночь: с сектора Газа по Израилю было выпущено более 200 ракет
Израиль усилит удары по сектору Газа
Председатель Генерального штаба распорядился:
- расширить удары по объектам террористов в секторе Газа;
- продолжать атаки на объекты по производству и хранению боеприпасов террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".
Кроме того, Кохави приказал усилить подразделения, дислоцированные в районах, прилегающих к сектору Газа. Кстати, ранее командование армии приняло решение призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и 8 рот резервистов пограничной полиции (МАГАВ).
Краткая предыстория противостояния между Израилем и палестинцами
- В Восточном Иерусалиме в начале мая вспыхнули столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами.
- Столкновения происходили на Храмовой горе. Также противостояния состоялись в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда, силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей.
- На фоне обострения, Армия обороны Израиля устроила крупнейшие военные учения в своей истории.
- 10 мая боевики радикального движения ХАМАС – основного противника Израиля на Ближнем Востоке – запустили ракеты в сторону южной части страны. В ответ израильские танки нанесли удар по объектам боевиков в секторе Газа. Погибли люди.
- В ночь на 11 мая из Сектора Газы по Израилю было выпущено более 200 ракет, а израильские солдаты поразили 140 военных целей на территории сектора Газа.
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