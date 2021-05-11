В секторе Газа продолжается противостояние между Израилем и палестинскими боевиками. Армия обороны Израиля собирается усилить удары по объектам группировки ХАМАС.

Соответствующий приказ дал начальник генерального штаба Армии обороны генерал-лейтенант Авив Кохави.

Заметьте Обстрелы не утихали всю ночь: с сектора Газа по Израилю было выпущено более 200 ракет

Израиль усилит удары по сектору Газа

Председатель Генерального штаба распорядился:

расширить удары по объектам террористов в секторе Газа;

продолжать атаки на объекты по производству и хранению боеприпасов террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

Кроме того, Кохави приказал усилить подразделения, дислоцированные в районах, прилегающих к сектору Газа. Кстати, ранее командование армии приняло решение призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и 8 рот резервистов пограничной полиции (МАГАВ).

Краткая предыстория противостояния между Израилем и палестинцами

В Восточном Иерусалиме в начале мая вспыхнули столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами.

Столкновения происходили на Храмовой горе. Также противостояния состоялись в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда, силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей.

На фоне обострения, Армия обороны Израиля устроила крупнейшие военные учения в своей истории.

10 мая боевики радикального движения ХАМАС – основного противника Израиля на Ближнем Востоке – запустили ракеты в сторону южной части страны. В ответ израильские танки нанесли удар по объектам боевиков в секторе Газа. Погибли люди.

В ночь на 11 мая из Сектора Газы по Израилю было выпущено более 200 ракет, а израильские солдаты поразили 140 военных целей на территории сектора Газа.

Обратите внимание! Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и Палестину снизить градус напряжения в регионе. Он призвал отложить решение о переселении палестинских семей. В МИД Украины осудили обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу и призвали немедленно прекратить ракетные обстрелы.