У секторі Гази триває протистояння між Ізраїлем і палестинськими бойовиками. Армія оборони Ізраїлю збирається посилити удари ​по об'єктах угруповання ХАМАС.

Відповідний наказ дав начальник генерального штабу Армії оборони генерал-лейтенант Авів Кохаві.

Зауважте Обстріли не вщухали всю ніч: з Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 200 ракет

Ізраїль посилить удари по Сектору Гази

Голова генерального штабу розпорядився:

розширити удари, що наносять по об'єктах терористів в Секторі Гази;

продовжувати атаки на об'єкти з виробництва та зберігання боєприпасів терористичних організацій ХАМАС і "Ісламський джихад".

Окрім того, Кохаві наказав посилити підрозділи, дислоковані в районах, прилеглих до Сектору Гази. До речі, раніше командування армії схвалило рішення призвати 5 тисяч резервістів ЦАХАЛа і 8 рот резервістів прикордонної поліції (МАГАВ).

Коротка передісторія протистояння між Ізраїлем та палестинцями

У Східному Єрусалимі на початку травня спалахнули сутички між бійцями ізраїльської прикордонної поліції й палестинцями.

Сутички відбувались на Храмовій горі. Також протистояння відбулись в районі Шейх-Джаррах, де відповідно до рішення ізраїльського суду, силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей.

На тлі загострення, Армія оборони Ізраїлю влаштувала найбільші військові навчання у своїй історії.

10 травня бойовики радикального руху ХАМАС – основного супротивника Ізраїлю на Близькому Сході – запустили ракети в бік південної частини країни. У відповідь ізраїльські танки завдали удару по об'єктах бойовиків у Секторі Гази. Загинули люди.

У ніч на 11 травня з Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 200 ракет, а ізраїльські солдати вразили 140 військових цілей на території Сектора Гази.

Зверніть увагу! Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль і Палестину знизити градус напруги у регіоні. Він закликав відкласти рішення про переселення палестинських родин. У МЗС України засудили загострення ситуації у Східному Єрусалимі, Секторі Гази та Західному березі та закликали негайно припинити ракетні обстріли.