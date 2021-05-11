Обстрелы из Сектора Газа накрыли израильский город Ашкелон: есть погибшие и раненые
Обмен ракетными ударами между израильтянами и палестинцами продолжается. 11 мая под обстрел из Сектора Газа попал город Ашкелон. Ракета попала в жилой дом, погибли две женщины, еще несколько человек получили ранения
Источник:The Times of Israel
Израильские СМИ утверждают, что один человек – в критическом состоянии. Еще 5 получили легкие травмы.
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Под ракетный обстрел попала и школа
Также под обстрел попала школа в Ашкелоне. Детей в это время в помещении не было. Местные власти советуют жителям города не выходить на улицы и находиться в укрытиях.
Смотрите жуткие кадры ракетных обстрелов:
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