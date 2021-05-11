Израильские СМИ утверждают, что один человек – в критическом состоянии. Еще 5 получили легкие травмы.

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Также под обстрел попала школа в Ашкелоне. Детей в это время в помещении не было. Местные власти советуют жителям города не выходить на улицы и находиться в укрытиях.

Смотрите жуткие кадры ракетных обстрелов:

Что известно об Ашкелоне? Этот город расположен на побережье Средиземного моря, в 56 километрах от Тель-Авива и в 70 километрах от Иерусалима. Население – более 100 тысяч человек.

Палестина заявляет о десятках погибших

Тем временем Израиль в ответ наносит удары по Сектору Газа. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о по меньшей мере 25 погибших, среди них много детей. Количество выпущенных ракет с обеих сторон превысило две сотни.

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Столкновения продолжались в Восточном Иерусалиме

Отметим, что ранее столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами вспыхнули в Восточном Иерусалиме из-за попытки выселить мусульман из района. Конфликт вступил в силу в последние дни Рамадана. Число пострадавших на Храмовой горе достигало более 200. 10 мая из Сектора Газа выпустили ракеты в сторону Израиля.