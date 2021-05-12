Военные Израиля уничтожили руководителей разведки боевиков ХАМАС: видео момента авиаудара
В городе Газа 12 мая ВВС Израиля ликвидировали двух руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары израильские военные нанесли в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля.
Источник:Армия обороны Израиля
Армия обороны Израиля сообщила, что накануне этого атаковала высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации.
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По данным израильских военных, в этом здании были штаб-квартира разведки ХАМАС, штаб-квартира по планированию действий на Западном берегу, информационный отдел.
Поэтому в результате авиаудара были уничтожены:
- глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хасан Кауги,
- его заместитель Уаиль Иса (родной брат главы контрразведки ХАМАС Маруана Исы).
Момент авиаудара по зданию ХАМАС: смотрите видео
Перед атакой ЦАХАЛ (Армия Израиля – 24 канал) предупредил находящихся в здании мирных жителей и дал им достаточно времени для эвакуации из здания,
- сказано в официальном сообщении.
Заметим, что авиаудар Израиля стал ответом на циничные обстрелы боевиков из Сектора Газа.
Обстрелы Израиля: последние новости
- ХАМАС возобновил обстрелы территории Израиля ракетами. В ночь на 11 мая из Сектора Газа по Израилю выпустили уже более 200 ракет. В ответ Израиль тоже открыл огонь.
- Произошло это после многодневных массовых беспорядков в Израиле. Они были спровоцированы выселением нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме.
- Власти Израиля сообщают о по меньшей мере восьми погибших в результате обстрела пригорода Тель-Авива. Кроме того, обстрелам подвергся местный аэропорт.
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