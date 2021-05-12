В городе Газа 12 мая ВВС Израиля ликвидировали двух руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары израильские военные нанесли в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля.

Армия обороны Израиля сообщила, что накануне этого атаковала высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации.

Важно В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги: ХАМАС выпустил более 100 ракет

По данным израильских военных, в этом здании были штаб-квартира разведки ХАМАС, штаб-квартира по планированию действий на Западном берегу, информационный отдел.

Поэтому в результате авиаудара были уничтожены:

глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хасан Кауги,

его заместитель Уаиль Иса (родной брат главы контрразведки ХАМАС Маруана Исы).

Момент авиаудара по зданию ХАМАС: смотрите видео

צפו בתיעוד מתקיפות צה"ל ברצועה במהלך הלילה >>> pic.twitter.com/M6rmdTB3By — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2021

Интересно! ХАМАС – это палестинское исламское движение, которое удерживает власть в Секторе Газа. Ряд государств, среди которых Израиль, США и Евросоюз, официально считают его террористической организацией.

Перед атакой ЦАХАЛ (Армия Израиля – 24 канал) предупредил находящихся в здании мирных жителей и дал им достаточно времени для эвакуации из здания,

- сказано в официальном сообщении.

Заметим, что авиаудар Израиля стал ответом на циничные обстрелы боевиков из Сектора Газа.

Обстрелы Израиля: последние новости