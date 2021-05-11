Аэропорт Тель-Авива имени Бен Гуриона – под обстрелом: украинский самолет не смог сесть
В результате атаки Палестины аэропорт Тель-Авива имени Бен Гуриона 11 мая оказался под обстрелом. Украинский самолет авиакомпании МАУ так и не дождался разрешения на посадку, его направили на Кипр.
Источник:The Times of Israel
Столица Израиля вечером 11 мая подверглась атаке со стороны Палестины. Из-за этого временно не работает местный аэропорт.
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В Тель-Авиве перестал работать аэропорт
Международный аэропорт имени Бен Гуриона прекратил работу, поэтому рейсы, следующие в Тель-Авив, перенаправляют на Кипр.
В здании аэропорта проходит эвакуация.
Над аэропортом заметны ракеты: смотрите видео
Из аэропорта эвакуируют людей: смотрите видео
Украинский самолет не смог сесть
Самолет украинской авиакомпании МАУ из Борисполя так и не дождался разрешения на посадку в Тель-Авиве. В результате его перенаправили на Кипр.
Украинский самолет перенаправили на Кипр / Скриншот с сайта Flightradar24
Аэропорт Тель-Авива имени Бен Гуриона – под обстрелом: смотрите карту
Обострение между Израилем и Палестиной: основное
- Вечером 11 мая боевики исламистской группировки ХАМАС заявили, что выпустили по Израилю 130 ракет. Система "Железный купол" уничтожает запущенные ракеты. В ответ Израиль наносит удар по Палестине.
- Ситуация между ними обострилась 10 мая. С тех пор на территорию Израиля выпустили более 600 ракет.
- В ответ израильские танки нанесли удар по объектам в секторе Газа. В результате погибли 20 человек, среди которых 9 детей.
- Ранее ХАМАС предупредил Израиль, что выпустит ракеты по Тель-Авиву, если государство не прекратит авиационные атаки сектора Газа.
- В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил боевикам ударами, которые они "не ждали".
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