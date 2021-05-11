В результате атаки Палестины аэропорт Тель-Авива имени Бен Гуриона 11 мая оказался под обстрелом. Украинский самолет авиакомпании МАУ так и не дождался разрешения на посадку, его направили на Кипр.

Столица Израиля вечером 11 мая подверглась атаке со стороны Палестины. Из-за этого временно не работает местный аэропорт. Читайте также В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги: ХАМАС выпустил более 100 ракет В Тель-Авиве перестал работать аэропорт Международный аэропорт имени Бен Гуриона прекратил работу, поэтому рейсы, следующие в Тель-Авив, перенаправляют на Кипр. В здании аэропорта проходит эвакуация. Над аэропортом заметны ракеты: смотрите видео Из аэропорта эвакуируют людей: смотрите видео Украинский самолет не смог сесть Самолет украинской авиакомпании МАУ из Борисполя так и не дождался разрешения на посадку в Тель-Авиве. В результате его перенаправили на Кипр.

Украинский самолет перенаправили на Кипр / Скриншот с сайта Flightradar24 Аэропорт Тель-Авива имени Бен Гуриона – под обстрелом: смотрите карту​ Важно! По меньшей мере 2 человека погибли в результате атак сектора Газа, десятки людей получили ранения. Обострение между Израилем и Палестиной: основное Вечером 11 мая боевики исламистской группировки ХАМАС заявили, что выпустили по Израилю 130 ракет. Система "Железный купол" уничтожает запущенные ракеты. В ответ Израиль наносит удар по Палестине.

Ситуация между ними обострилась 10 мая. С тех пор на территорию Израиля выпустили более 600 ракет.

В ответ израильские танки нанесли удар по объектам в секторе Газа. В результате погибли 20 человек, среди которых 9 детей.

Ранее ХАМАС предупредил Израиль, что выпустит ракеты по Тель-Авиву, если государство не прекратит авиационные атаки сектора Газа.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил боевикам ударами, которые они "не ждали".