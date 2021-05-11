Внаслідок атаки Сектора Гази аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона 11 травня опинився під обстрілом. Український літак авіакомпанії МАУ так і не дочекався дозволу на посадку, його скерували на Кіпр.

Столиця Ізраїлю ввечері 11 травня зазнала атаки зі сторони Палестини. Через це тимчасово не працює місцевий аеропорт, розташований поблизу Тель-Авіва.

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У Тель-Авіві припинив працювати аеропорт

Міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона припинив роботу, тому рейси, які прямують в Тель-Авів, перенаправляють на Кіпр.

У будівлі летовища проходить евакуація.

Над аеропортом помітні ракети: дивіться відео

З аеропорту евакуйовують людей: дивіться відео

Український літак не зміг сісти

Літак української авіакомпанії МАУ з Борисполя так і не дочекався дозволу на посадку в Тель-Авіві. У результаті його перенаправили на Кіпр.



Український літак перенаправили на Кіпр / Скриншот зі сайту Flightradar24

Аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона – під обстрілом: дивіться карту

Важливо! Щонайменше 2 людини загинули в результаті атак Сектора Гази, десятки людей отримали поранення.

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