Сектор Гази надвечір 11 травня випустив ракети у передмістя Тель-Авіву. Внаслідок цього поранення отримали щонайменше 8 людей.

За попередніми даними, є двоє жертв. Одна з них – жінка Рішон-ле-Ціон. Наразі ХАМАС масово обстрілює Ізраїль.

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На відео з соціальних мереж видно охоплені вогнем вулиці Холона, в небо підіймаються хмари диму.

Наслідки обстрілів передмістя Тель-Авіва: відео

За даними ЗМІ, одна з ракет влучила в автобус. На щастя, у той момент людей всередині не було, тому ніхто не постраждав. На відео з місця події видно автобус та автівку біля нього, на яку також перекинулося полум'я. Поблизу горить будівля, а тротуар на вулиці перетворився на руїни.

Дивіться відео палаючого Ізраїля:

Зверніть увагу! Раніше бойовики ісламістського угрупування ХАМАС заявили, що випустили в Ізраїль 130 ракет. Система "Залізний купол" знищує запущені ракети. У відповідь Ізраїль завдає удару по Палестині.

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