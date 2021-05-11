В пригороде Тель-Авива упало несколько ракет: есть жертвы – СМИ
Сектор Газа вечером 11 мая выпустил ракеты в пригород Тель-Авив. В результате ранения получили по меньшей мере 8 человек.
Источник:The Times of Israel
По предварительным данным, есть двое жертв. Одна из них – женщина Ришон-ле-Цион. Сейчас ХАМАС массово обстреливает Израиль.
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На видео из социальных сетей видно охваченные огнем улице Холона, в небо поднимаются клубы дыма.
Последствия обстрелов пригорода Тель-Авива: видео
По данным СМИ, одна из ракет попала в автобус. К счастью, в тот момент людей внутри не было, поэтому никто не пострадал. На видео с места происшествия видно автобус и автомобиль возле него, на который также перекинулось пламя. Вблизи горит здание, а тротуар на улице превратился в руины.
Смотрите видео горящего Израиля:
Коротко об обострении между Израилем и Палестиной
- Ситуация между Палестиной и Израилем обострилась 10 мая. С тех пор на территорию Израиля выпустили более 600 ракет.
- В ответ израильские танки нанесли удар по объектам в секторе Газа. В результате погибли 20 человек, среди которых 9 детей.
- Ранее ХАМАС предупредил Израиль, что выпустит ракеты по Тель-Авиву, если государство не прекратит авиационные атаки сектора Газа.
- В то же время израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил боевикам ударами, которые те "не ожидали".
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