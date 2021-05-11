Сектор Газа вечером 11 мая выпустил ракеты в пригород Тель-Авив. В результате ранения получили по меньшей мере 8 человек.

По предварительным данным, есть двое жертв. Одна из них – женщина Ришон-ле-Цион. Сейчас ХАМАС массово обстреливает Израиль.

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На видео из социальных сетей видно охваченные огнем улице Холона, в небо поднимаются клубы дыма.

Последствия обстрелов пригорода Тель-Авива: видео

По данным СМИ, одна из ракет попала в автобус. К счастью, в тот момент людей внутри не было, поэтому никто не пострадал. На видео с места происшествия видно автобус и автомобиль возле него, на который также перекинулось пламя. Вблизи горит здание, а тротуар на улице превратился в руины.

Смотрите видео горящего Израиля:

Обратите внимание! Ранее боевики исламистской группировки ХАМАС заявили, что выпустили по Израилю 130 ракет. Система "Железный купол" уничтожает запущенные ракеты. В ответ Израиль наносит удар по Палестине.

Коротко об обострении между Израилем и Палестиной